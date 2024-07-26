Yayınlanma: 26.07.2024 - 09:48

Güncelleme: 26.07.2024 - 09:48

1960'lardan bu yana müzik dünyasında aktif olan ünlü Fransız şarkıcı Pascal Danel, 80 yaşında vefat etti. Peki, Pascal Danel kimdir? Pascal Danel kaç yaşında, nereli? Pascal Danel neden öldü?

PASCAL DANEL KİMDİR?

1944 doğumlu olan Danel kariyerine şarkıcısı ve gitaristi olduğu bir rock grubuyla başlamıştı. Fransız şarkıcı ülkesinin yanı sıra tüm Avrupa'da, Brezilya, Kanada ve Japonya'da da popülerdi.

Orijinal adıyla "Neiges du Kilimandjaro" yani Klimanjaro'nun Karları şarkısıyla üne kavuştu. Şarkıyı 6 dilde kaydederek yayınladı ve dünya çapında önemli bir satış başarısı elde etti.

PASCAL DANEL NEDEN ÖLDÜ?

Acı haberi oğlu Jean-Pierre Danel'in onayıyla menajeri duyurdu. Danel'in mesanesindeki pıhtı nedeniyle ameliyat olduğu, aynı günün akşamında kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiği açıklandı.