Yayınlanma: 25.07.2024 - 16:35

Güncelleme: 25.07.2024 - 16:35

İzmir'in Konak ilçesinde 12 Temmuz'da sağanak sırasında su birikintisine basan Özge Ceren Deniz ve İnanç Öktemay elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmiş, soruşturma kapsamında gözaltı talimatı verilen 35 şüpheliden 33'ü yakalanmış, 6'sı ifadelerinin ardından serbest bırakılmıştı. Soruşturmalar sürerken İZSU Genel Müdürü Gürkan Erdoğan gözaltına alındı. Peki, Gürkan Erdoğan kimdir? İZSU Genel Müdürü Gürkan Erdoğan kaç yaşında, nereli? Gürkan Erdoğan neden gözaltına alındı?

GÜRKAN ERDOĞAN KİMDİR?

Gürkan Erdoğan, 1982 yılında İzmir’de doğdu.

İlk, orta, lise ve üniversite eğitimini İzmir’de tamamladı. 2006 yılında Ege Üniversitesi İnşaat Mühendisliği lisans eğitimini tamamlayarak mezun oldu. 2012 yılında Ege Üniversitesi’nde planlama alanında yaptığı çalışmalarla master derecesi alarak İnşaat Yüksek Mühendisi oldu.

İş hayatına 2006 – 2009 yılları arasında özel sektörde ve İnşaat Mühendisleri Odası’nda çalışarak başladı. 2009 yılında Karayolları 2. Bölge Müdürlüğü’nde İnşaat Mühendisi olarak göreve başladı. Ege Bölgesi’nde birçok projede sorumlu mühendis olarak görev aldı ve tamamladı.

2016 – 2020 yılları arasında İnşaat Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Başkanlığı görevini yürüttü.

2019 yılı Temmuz ayında İzmir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanı olarak göreve başladı. 2020 yılı Ekim ayı itibariyle İZSU Genel Müdür Yardımcısı olarak görevlendirildi. 2020-2023 yılları arasında bu görevi sürdürdü. 2024 yılında İZSU Genel Müdürü olarak görevlendirilmiş ve halen bu görevini sürdürmektedir.