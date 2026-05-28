Pasifik okyanusunun altında devasa hareketlilik: 'Süper El Nino' rekor sıcaklıklarla geliyor!

Küresel iklim krizi ve küresel ısınma geri dönülemez bir eşiğe doğru ilerlerken, okyanus derinliklerinden gelen son veriler bilim dünyasında büyük bir endişe yarattı. Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi (NOAA) bünyesindeki uzmanlar, Pasifik Okyanusu tabanında olağanüstü bir hızla büyüyen sıcak deniz altı akıntısını deşifre etti. "Kelvin Dalgası" olarak adlandırılan bu devasa su altı kütlesinin, mevsim normallerinin çok üzerinde bir enerji barındırdığı ve tarihin en yıkıcı "Süper El Niño" meteorolojik olayına yol açacağı açıklandı.

OKYANUSUN DERİNLİKLERİNDE SICAKLIK DEĞERLERİ ORTALAMANIN 7,5 DERECE ÜZERİNDE

Deniz arkeologları ve klimatologların uydu verileriyle desteklediği su altı haritalama çalışmaları, tehlikenin boyutunu sayısal verilerle ortaya koyuyor. Pasifik’in altındaki bu devasa sıcak su havuzunda ölçülen sıcaklıklar, uzun vadeli okyanus ortalamalarının tam 13,5 Fahrenhayt (yaklaşık 7,5 santigrat derece) üzerinde seyrediyor.

Bir doğa olayının "Süper El Niño" olarak adlandırılması için okyanus yüzey sıcaklığının normallerin en az 2 santigrat derece üzerine çıkması yeterli olurken, mevcut su altı dalgasının barındırdığı bu devasa enerji küresel ısınma eğrisini doğrudan tırmandıracak güçte. NOAA İklim Tahmin Merkezi'nden araştırmacı Michelle L’Heureux, mevcut Kelvin dalgasının büyüklük ve hacim bakımından, dünya genelinde büyük yıkımlara sahne olan 1997 yılındaki tarihi dalgaya meydan okuduğunu belirtiyor.

GEÇMİŞTEKİ FELAKETLER UNUTULMADI: MİLYONLARCA ÖLÜM VE KÜRESEL SALGINLAR

Meteoroloji literatüründe Süper El Niño evreleri, insanlık tarihi için her zaman büyük felaketlerin habercisi oldu. Dünya genelinde tescil edilen ilk büyük Süper El Niño vakası 1877 yılında yaşanmış, o dönem kıtalar arası düzeye ulaşan ekstrem kuraklık ve kıtlıklar nedeniyle yaklaşık 50 milyon insan hayatını kaybetmişti.

Yakın tarihte, 2015-2016 yılları arasında tecrübe edilen son büyük El Niño dönemi ise sadece kuraklıkla kalmamış; dünya genelinde Zika virüsü, kolera, hantavirüs ve çikungunya gibi ölümcül epidemi ve salgın hastalıkların mutasyon hızını artırarak yayılmasına doğrudan sebebiyet vermişti. Bilim insanları, benzer bir halk sağlığı ve çevre krizinin kapıda olduğunu vurguluyor.

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İLE BİRLEŞEN DALGA: "TARİHİN EN BÜYÜK METEOROLOJİK OLAYI OLABİLİR"

Birleşik Krallık Meteoroloji Ofisi (Met Office) Uzun Vadeli Tahminler Başkanı Adam Scaife, okyanus tabanından gelen bu enerjinin Temmuz 2026 itibarıyla okyanus yüzeyine tamamen vurma ihtimalinin yüzde 80 olduğunu duyurdu. Scaife, yaklaşmakta olan doğa olayının son on yılların en güçlü, hatta modern tarihin en yüksek rekoruna sahip meteorolojik anomalisi olabileceğini açıkladı.

Süper El Niño'nun yaratacağı aşırı yağış, fırtına ve kuraklık gibi ekstrem hava olaylarının, mevcut insan kaynaklı iklim değişikliğinin etkileriyle üst üste bineceğini hatırlatan Scaife, "Bu durum, geçmişte gördüğümüz ve tecrübe ettiğimiz her şeyden çok daha büyük ve yıkıcı bir felaket tablosu ortaya çıkarabilir. 20 yıl önceki iklim dengesiyle 2026 yılının atmosferik şartları aynı değil" uyarısında bulundu. Uzmanlar, önümüzdeki aylarda alçak seviye rüzgarlarının seyrine göre şekillenecek olan bu devasa dalganın küresel tarım, gıda güvenliği ve ekonomi üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indirmek adına hükümetlerin acil eylem planı hazırlaması gerektiğini ifade ediyor.