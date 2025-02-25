Yayınlanma: 25.02.2025 - 15:04

Güncelleme: 25.02.2025 - 15:04

Her yıl Paskalya Günü için evlerde özel çörekler yapılır, haşlanmış yumurtalar boyanır ve mumlar yakılır. Peki, Paskalya ne zaman kutlanacak? Paskalya nasıl kutlanır?

2025 PASKALYA NE ZAMAN?

Paskalya, Hristiyanlıktaki en eski ve en önemli geleneklerdendir. İsa'nın çarmıha gerildikten sonra 3. günde dirilişi kutlanır. Doğu ve Batı kiliseleri arasında farklılıklar olmakla beraber, Paskalya dönemi yaklaşık olarak mart sonundan nisan sonuna kadar olan dönemdir.

Buna göre; 2025 yılında Paskalya Bayramı 20 Nisan Pazar gününe denk geliyor.

PASKALYA GÜNÜ NELER YAPILIR?

Paskalya Günü için evlerde özel çörekler (Paskalya çöreği) yapılır; haşlanmış yumurtalar boyanır; mumlar yakılır; dualar okunur.

Süryanilerin temmuz ayında kutladıkları Meryem Ana Paskalyası adı verilen yortu da Paskalya kavramı içine girer.

Katolik Kiliseleri'nde, Paskalya gecesi ayininde yeni ateş kutsanır, Paskalya mumu yakılır; Kitabı Mukaddes'ten bölümler okunur, vaftiz törenleri yapılır. Hristiyanlığın başlangıç döneminde vaftiz törenleri, yılda yalnızca bir kez, Paskalya gününde yapılırdı.

Rum ve Rus Ortodoks Kiliselerinde gece ayinlerinden önce kilise dışında bir ayin alayı düzenlenir. Alay kiliseden çıkarken hiç ışık yakılmaz; dönüşte ise, İsa'nın dirilişini simgelemek için yüzlerce mum yakılır.