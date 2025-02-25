2025 Paskalya ne zaman kutlanacak? Paskalya nedir? Paskalya tarihi

Paskalya 2025 yılında da dünya genelinde çeşitli dini ve kültürel etkinliklerle kutlanacak. Peki, Paskalya ne zaman kutlanacak? Paskalya nedir? İşte, Paskalya tarihi...

2025 Paskalya ne zaman kutlanacak? Paskalya nedir? Paskalya tarihi
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 25.02.2025 - 14:57

Paskalya’nın ne olduğu ve ne zaman kutlandığı yurttaşlar tarafından merak ediliyor. Bu özel gün, farklı inanç ve kültürlerin bir araya gelerek birlik, dayanışma ve hoşgörü mesajları vermesi açısından büyük bir anlam taşıyor. Peki, Paskalya ne zaman kutlanacak? Paskalya nedir? İşte, Paskalya tarihi...

PASKALYA NEDİR?

Paskalya, Hristiyan dünyasında İsa Mesih’in çarmıha gerildikten sonra üçüncü gün dirilişini anmak amacıyla kutlanan en önemli dini bayramlardan biridir. Hristiyan inancına göre bu bayram, İsa’nın ölümden dirilişiyle insanlığa yeni bir umut sunduğunu simgeler. Özellikle Katolik, Protestan ve Ortodoks mezheplerine mensup Hristiyanlar tarafından büyük bir coşkuyla kutlanır. Paskalya, ibadetlerin yanı sıra çeşitli geleneklerle de anılır ve birçok ülkede resmi tatil olarak kabul edilir.

PASKALYA NE ZAMAN?

Paskalya’nın tarihi her yıl değişiklik göstermektedir. 2025 yılında Paskalya, 20 Nisan Pazar günü kutlanacaktır. Bu tarih, ilkbahar ekinoksundan sonraki ilk dolunaydan sonraki pazar günü olarak belirlenir.

Paskalya, Hristiyanlar için kutsal bir dönem olup, bu süreçte çeşitli dini törenler ve etkinlikler düzenlenir. Özellikle kiliselerde düzenlenen özel ayinlere geniş katılım sağlanırken, aileler ve topluluklar da bu özel günü çeşitli geleneklerle kutlar.

PASKALYA SİMGELERİ NELERDİR?

Paskalya, birçok sembolle özdeşleşmiştir ve farklı kültürlerde farklı ritüellerle kutlanmaktadır:

Paskalya Yumurtası:

Yeniden doğuşu ve yeni yaşamı temsil eder. Çeşitli renklerde süslenen yumurtalar, Paskalya’nın en bilinen sembollerindendir.

Paskalya Tavşanı:

Bereket ve yeni başlangıçların sembolü olarak kabul edilir. Özellikle çocuklar için renkli yumurtalarla süslenen Paskalya sepetleri hazırlanır.

Işık ve Kandiller:

İsa’nın ışığını ve manevi aydınlanmayı simgeler. Paskalya gecesi kiliselerde düzenlenen ayinlerde mumlar yakılır.


Etiketler: #Paskalya #hristiyan #bayram

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