Patlıcanın sapını kaynatıp suyunu için...1 kaşığı bile o derdi geçiriyor

Yayınlanma: 15 Mart 2023 - 22:40

Güncelleme: 15 Mart 2023 - 22:40

Hemen hemen bir çoğumuz patlıcanın saplarını ayıklayıp sonrasında da çöpe atıyoruz. Ancak patlıcan sapının faydalarını öğrenince bu yanlışa son vereceksiniz.

EN KÖTÜ SORUNU ÖNLÜYOR

Hemoroid giderek yaygınlaşan ve günümüzün en kötü korkulu hastalığı haline geldi. İlaç , ameliyat , lazer gibi farklı tedavi yöntemleri bulunuyor. Ancak bu yollara başvurmadan evinizde doğal yöntem ile basurdan kurtulmak mümkün olabiliyor. Yine de uzman bir doktora görünmeniz mutlaka tavsiye ediliyor. Patlıcan kürü sadece kısa süreli çözüm olacaktır. Kullanan kişiler bu kür sayesinde olumlu yönde fayda gördüklerini belirtiyorlar.

PATLICAN KÜRÜ NASIL YAPILIYOR?

Haber7'de yer alan bir içerikte; Patlıcan kürünün detayları paylaşıldı. İşte bilmeniz gerekenler

Malzemeler:

5 adet patlıcan sapı

5 bardak içme suyu

İlk olarak patlıcanların yeşil sap kısımlarını kesin. Daha sonra iyice yıkayın. Ve tencereye suyun içerisine atın. Son olarak suyun içerisinde kaynatın.

Kaynayan tencerenin kapağını kapatın. Ve kısık ateşte yarım saat kaynatın. Bu sürede asla tencerenin kapağını açmayın. Soğutun ve ardından kapağını açın içinden patlıcan saplarını alın. Elde edilen bu suyu buzdolabına koyabilirsiniz.

Sabah ve akşam olmak üzerine günde 2 şer defa aç karnına bir bardak için. 5 gün boyunca bu kürü kullanabilirsiniz.

Herhangi bir yan etki görülmemesine karşı bir beslenme uzmanına da danışabilirsiniz.