Paul McCartney: Beatles’ın 'son' şarkısı yapay zeka teknolojisiyle tamamlandı, bu yıl yayımlanacak

Yayınlanma: 13.06.2023 - 17:52

Güncelleme: 13.06.2023 - 17:52

PA Media

Beatles'ın hayattaki tek üyesi Paul McCartney, BBC’ye verdiği röportajında efsanevi müzik grubunun son albümü olarak nitelendirilebilecek kaydı, yapay zeka yardımıyla tamamladıklarını açıkladı. McCartney, şarkının bu yıl yayımlanacağını söyledi.

Paul McCartney, John Lennon'ın bir demodaki sesinin teknoloji sayesinde ayrıştırıldığını ve bu yöntemle şarkının bitirildiğini belirtti.

McCartney, şarkının adını ise açıklamadı.

Lennon'ın demodaki sesinin, 1978 yılında bestelediği “Now And Then” adlı şarkıdan alındığı sanılıyor.

“Now And Then”, Beatles'ın 1995 yılında tekrar piyasaya sürülecek albümü için düşünülen şarkıydı.

1980 yılında suikasta uğrayarak hayatını kaybeden Lennon’ın eşi Yoko Ono, McCartney’ye demoyu teslim etmişti.

“Now And Then”, “Paul İçin” etiketinin olduğu kasette yer alan şarkılardan sadece biriydi.

Şarkıların çoğu Lennon’ın New York’taki dairesinde piyano başında yaptığı kayıtlardan oluşuyor. Lennon, “Now And Then”i, emeklilik dönemi olarak tabir edilen, hiçbir müzik şirketiyle sözleşmesinin olmadığı ve oğlu Sean’ı büyüttüğü bir dönemde yazdı.

Yapımcı Jeff Lynne tarafından temizlenen iki şarkı “Free As A Bird” ve “Real Love”, 1995 ve 1996 yıllarında piyasaya sürülerek grubun 25 yıl sonra yayımlanan ilk yapımları olmuştu. Grup şarkıyı beraber bir stüdyoda kayıt altına almaya kalkmış ancak süreç yarıda kalmıştı.

McCartney daha sonraları George Harrison’ın şarkıyı “çöp” olarak nitelendirdiğini ve üzerinde çalışmayı reddettiğini öne sürmüştü.

2009 yılında şarkı, arka fonundaki ses yok edilerek kaçak bir şekilde CD’ye basılmış, ancak grubun sevenleri şarkının Lennon’ın ölümünden sonra başka eşyaları ile beraber evinden çalındığı teorisini ortaya atmıştı. Uzun zamandır bu şarkıyı bitirmek istediğini söyleyen McCartney’ye böylece teknoloji yardımcı oldu.

Bu dönüm noktasını da yönetmen Peter Jackson'ın, Beatles ile ilgili çok ses getiren belgeseli “Get Back” sağladı. Belgeselde kullanılan teknoloji ile grup üyelerinin seslerini tanınması ve arka fondaki gürültüden ayırt edilmesi sağlandı.

Bu teknoloji sayesinde McCartney son turunda Lennon ile bir düet de gerçekleştirmiş oldu. Buna rağmen McCartney, yapay zekanın sağladığı diğer imkanlardan ürktüğünü de itiraf ediyor:

“Heyecan verici ancak korkutucu da, çünkü gelecek bu. Nereye gideceğini görmek gerek.”