Paul Mescal, 'Gladyatör 2'de nasıl başrol olduğunu anlattı: 'Burnum Romalıya beziyor diye...'

Yayınlanma: 07.07.2024 - 11:59

Güncelleme: 07.07.2024 - 11:59

Yönetmen Ridley Scott'ın 24 yıl aradan sonra devam filmini çektiği 'Gladyatör'ün başrol oyuncusu Paul Mescal, role nasıl seçildiğini ve hazırlık aşamasına ilişkin konuştu.

'15 DAKİKA FİLM, 10 DAKİKA GAL FUTBOLU HAKKINDA KONUŞTUK'

Beyazperde'nin aktardığı habere göre, Vanity Fair'a konuşan Mescal, Ridley Scott ile yaptığı ilk görüşmeyi şu sözlerle aktardı:

"Yaklaşık 20 ila 30 dakika konuştuk. Hikayenin neyle ilgili olacağına dair ondan fikir almak istedim, bu yüzden yaklaşık 15 dakika bunun hakkında konuşarak geçirdik ve ardından bir 10 dakika daha büyürken oynadığım spor olan Gal futbolu hakkında konuşarak geçirdik. Belki de bu, bedenimde fiziksel olmaya alışkın olduğum için buna yardımcı olan bir şeydi. Hatırladığım kadarıyla muhtemelen iki ya da üç hafta sonra teklif geldi."

'BURNUM BİR NEVİ ROMALIYA BENZİYOR, DOLAYISIYLA FAYDALI'

İlk filmde Connie Nielsen'in canlandırdığı Lucilla'nın oğlu 'Lucius'u canlandıracak olan Mescal, "Burnum bir nevi Romalıya benziyor. Dolayısıyla bu bağlamda faydalı. Ortaokuldayken kesinlikle nefret ettiğim ve azarlandığım burun, Ridley'nin 'Gladyatör 2'de oynayacak birine ihtiyacı olduğunda çok ama çok kullanışlı hale geldi” diye konuştu.

Dövüş kareografisi eğitimine odaklandığını belirten Mescal, "Sadece büyük ve güçlü olmak ve işler kötü gittiğinde biraz hasar verebilecek biri gibi görünmek istedim" diye konuştu.

Mescal, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ayrıca bazen mükemmel bir görünüm için çabalayan kişinin bir savaşçıdan çok bir iç çamaşırı mankenine benzeyebileceğini düşünüyorum. Kaslar büyümeye başlıyor ve bu belirli kapasitelerde estetik olarak kabul edilebilir, ancak vücudunuzda güçlü hissetmenin farklı bir duygu uyandıran bir yanı var. Kendinizi farklı bir şekilde taşıyorsunuz. Film için yararlı olacak şekilde psikolojik olarak üzerinizde bir etkisi var."

'Gladyatör 2', 15 Kasım'da vizyona girecek.