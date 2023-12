Andrew Scott, Paul Mescal'ı James Bond olarak görmeye sıcak bakıyor: "Harika olurdu"

Yayınlanma: 10.12.2023 - 22:02

Güncelleme: 10.12.2023 - 22:02

James Bond'un yeni yüzüne dair heyecan dorukta! "All of Us Strangers" filminin başrol oyuncuları Andrew Scott ve Paul Mescal, Los Angeles özel gösteriminde Bond spekülasyonlarına ışık tuttu.

James Bond serisinin yeni 007'si kim olacak sorusu hala yanıtını bulmazken, "Spectre" filminde kötü C'yi canlandıran Andrew Scott, "All of Us Strangers" filmindeki partneri Paul Mescal'ı potansiyel bir James Bond olarak görmeye sıcak bakıyor. Los Angeles'taki Vidiots'ta gerçekleşen özel gösterimde konuşan Scott, Mescal'ın muhtemelen harika bir James Bond olacağını düşündüğünü ifade etti.

Ancak Scott, gülerek, "Onu önce 'Gladyatör'de görmek istiyorum" dedi. Mescal'ın şu anda Malta'da çekilen "Gladyatör" devam filminde yer aldığını belirten Scott, "Gladyatör"deki performansını merakla beklediğini dile getirdi.

Cumartesi günkü gösterime katılamayan Mescal'ın, James Bond'un koltuğunu devralma konusundaki popülerliği giderek artıyor. Scott, Mescal'ın "Gladyatör" setinden gönderdiği fotoğrafları gördüğünü ve heyecan verici sahnelerle karşılaştığını paylaştı.

Mescal, 2022'de "Aftersun" filmiyle Oscar'a aday gösterildi ve şu anda "Gladyatör" devam filminde Lucius Verus rolünde yer alıyor. Ridley Scott'ın yönettiği devam filminde Denzel Washington, Pedro Pascal ve Connie Nielsen gibi ünlü isimlerle bir araya geliyor.

"All of Us Strangers" filmi, Scott ve Mescal'ın başarılı bir işbirliğine sahne oldu. Film, yoğun aşk ilişkileri ve duygusal zorluklarla başa çıkan karakterleriyle dikkat çekiyor. Andrew Haigh tarafından yazılıp yönetilen film, Taichi Yamada'nın "Strangers" adlı romanından uyarlandı ve çeşitli ödüller kazandı.