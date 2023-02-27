Paul Pogba kimdir, kaç yaşında? Paul Pogba hangi takımlarda oynadı?
Futbolcu Paul Pogba gündem oldu. Peki, Paul Pogba kimdir, kaç yaşında? Paul Pogba hangi takımlarda oynadı?
Futbolcu Paul Pogba, en çok aratılan isimler arasına girdi. Futbolseverler, Paul Pogba'nın yaşamı ve kariyerini araştırıyor. Fransa doğumlu oyuncunun hangi takımlarda oynadığı merak ediliyor. İşte ayrıntılar...
PAUL POGBA KİMDİR?
Paul Pogba, 15 Mart 1993'te Fransa'ya bağlı Lagny-sur-Marne'de doğdu. Pogba futbola altı yaşında, yaşadığı yere birkaç kilometre uzaklıkta bulunan futbol takımı Roissy-en-Brie'nin altyapısında başladı. Burada yedi yıl geçiren Pogba, 2006 yılında bir diğer amatör kulüp olan Torcy takımına geçti. 2007 yılında ise Le Havre takımına geçerek ilk profesyonel takımının altyapısında futbola devam etti. Pogba'nın özellikle ulusal ve uluslararası genç turnuvalarında gösterdiği performans hem yurt içinde hem yurt dışında büyük kulüplerin dikkatini çekti. Bu kulüpler arasında İngiliz kulüpleri olan Arsenal ve Liverpool'un yanı sıra İtalyan kulübü Juventus da vardı.
Serie A ekiplerinden Juventus'ta forma giyen Fransız millî futbolcu Pogba, 29 yaşındaki orta saha mevkiinde oynayan futbolcu, hem defansif hem de ofansif nitelikte oynayabilmektedir. Pogba, ilk profesyonel kulübü tarafından "güçlü, becerikli ve yaratıcı" bir oyuncu olarak tanımlandı. Juventus'a transferinin ardından özellikle uzun bacakları, mücadele azmi ve koşu kabiliyeti nedeniyle "Ahtapot Paul" lakabını aldı. Pogba, Fransa millî takımları'nın oynadığı tüm turnuvalarda millî formayı giydi. İlk millî takım deneyimini U-16 takımında yaşayan Pogba, U-17 Avrupa Futbol Şampiyonasında da oynadı. 22 Mart 2013 tarihinde 2014 Dünya Kupası Eleme Grubunda Fransa'nın Gürcistan'ı 3-1 mağlup ettiği maçta ilk kez Fransa millî takımı formasını giydi. 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda ülkesi Fransa millî takımı adına forma giydi. Ülkesi ile 2018 FIFA Dünya Kupası kazandı.
KARİYERİ
Altyapı kariyeri
1999-2006 - Roissy-en-Brie
2006-2007 - Torcy
2007-2009 - Le Havre
2009-2011 - Manchester United
Profesyonel kariyeri
2011-2012 - Manchester United
2012-2016 - Juventus
2016-2022 - Manchester United
2022- Juventus
Millî takım kariyeri
2008-2009 - Fransa U-16
2010 - Fransa U-17
2010-2011 - Fransa U-18
2011-2012 - Fransa U-19
2012-2013 - Fransa U-20
2013- Fransa
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