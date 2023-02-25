Welliton Soares kimdir? Welliton Soares hangi takımlarda oynadı?

Yayınlanma: 25 Şubat 2023 - 17:05

Güncelleme: 25 Şubat 2023 - 17:05

Welliton, forvet pozisyonunda görev yapan Brezilyalı eski futbolcudur. 2009 ve 2010 sezonlarında Rusya Premier Ligi'nde en çok gol atan oyuncu unvanını kazandı.



WELLITON SOARES KİMDİR?

Welliton Soares de Morais 22 Ekim 1986 yılında Brezilya'da doğdu. Welliton futbola Goiás'ın altyapısında başladı. 2006 yılında A takıma kabul edildi. Aynı yıl Ituano kulübüne kiralandı. Temmuz 2007 tarihinde Rus takımı Spartak Moskova'ya transfer oldu. 2014 yılına kadar Grêmio, São Paulo ve La Liga ekibi Celta Vigo'da kiralık oynayan Welliton, Ağustos 2014'te Mersin İdman Yurdu ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. 1 Temmuz 2016'da bonservissiz olarak Kayserispor'a transfer oldu. 2020 sezonunda Birleşik Arap Emirlikleri'nin Sharjah futbol kulübünde forma giydi.

WELLITON SOARES EVLİ Mİ?

Welliton'ın ilk eşi Monica'dan bir oğlu var. İkinci eşi Rafaela Carvalho Welliton'dan ayrılırken 6 yıllık ilişkileri boyunca şiddet gördüğünü açıkladı.

Welliton, Mayıs 2014'te İspanya'da alkollü araç kullanmaktan tutuklandı.





