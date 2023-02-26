Ziya Şengül kimdir, nereli? Ziya Şengül hangi takımlarda oynadı?

Yayınlanma: 26 Şubat 2023 - 13:17

Güncelleme: 26 Şubat 2023 - 13:17

Fenerbahçe ve Türk futbolunun efsane isimlerinden, 'Kaptan Ziya' lakaplı Ziya Şengül, 79 yaşında hayata gözlerini yumdu. Ziya Şengül'ün yaşamı ve kariyeri merak konusu oldu. İşte ayrıntılar...

ZİYA ŞENGÜL KİMDİR?

Ziya Şengül, 1 Ocak 1944'te İstanbul'da doğdu. Futbola Ankara PTT'de başladı. 20 yaşında Fenerbahçe'ye transfer oldu (1964). Transfer olduğu Fenerbahçe'de döneminin en başarılı oyuncularından biri oldu (1965). Sarı-lacivertli forma ile 5 lig (1964-65, 1967-68, 1969-70, 1973-74, 1974-75), 2 Türkiye Kupası (1967-68, 1973-74) ve 3 Cumhurbaşkanlığı Kupası (1968, 1973, 1975) şampiyonluğu yaşadı. Fenerbahçe ve millî takıma kaptanlık yaptı. Birer kez U-18 Millî ve U-21 Millî oldu. A Millî formayı 21 kez giydi, 17'sinde kaptanlık yaptı, Cezayir ve Bulgaristan maçlarında birer gol attı.

1974 yılında Nesrin Sipahi, Fecri Ebcioğlu, Osman, Şükrü, Cemil, Emin Cankurtaran, Didi ve Yılmaz ile birlikte kulübün bilinen ilk marşı olan sözleri Fecri Ebcioğlu'na ait Yaşa Fenerbahçe'nin kaydında yer aldı.

1975 yılında Fenerbahçe-Trabzonspor jübile maçıyla futbolculuğu bıraktı. Fenerbahçe'nin başında teknik direktör olarak 1979-80 yılında TSYD Kupası, 1980'de Başbakanlık Kupası kazandı. 1979-80 sezonunda ligde 9 galibiyet, 10 Beraberlik, 2 Mağlubiyet aldı.

2001 ile 2013 yılları arasında Telegol adlı spor programında futbol yorumculuğu yaptı. 2015 yılı Eylül ayından itibaren TVem kanalında yayınlanan "Serbest Vuruş" adlı spor programında yorumculuk yaptı.

KARİYERİ

Profesyonel Kariyeri

1962-1964 - PTT

1964-1975 - Fenerbahçe

Milli Takım Kariyeri

1961-1975 - Türkiye

Teknik Direktörlük Kariyeri

1979-1980 - Fenerbahçe

1986 - Fenerbahçe