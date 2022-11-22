Paylaşımı tepki çekmişti: İsrail'den Kanye West'e yanıt
Twitter'a döner dönmez "Shalom" paylaşımıyla tartışma yaratan ünlü rapçi Kanye West'e, İsrail'den yanıt geldi. Paylaşımda "Bu söylemin dışında kalmayı çok isteriz" ifadeleri yer aldı. Konuşmaya Twitter'ın yeni sahibi Elon Musk da katıldı.
Dünyaca ünlü rapçi Kanye West, Elon Musk'ın Twitter'ı satın almasıyla askıya alınan hesabını tekrar aktifleştirdi. West'in Twitter hesabı Yahudi düşmanı paylaşımları nedeniyle 9 Ekim'de kapatılmıştı.
İLK TWEETİ TEPKİ ÇEKTİ
Ünlü rapçi'nin ilk tweet'i, "Test, test. Twitter'ımın engeli kalkmış mı ona bakıyorum" oldu.
Hesabının geri döndüğünü doğruladıktan sonraysa "Şalom" yazdı ve platformdan uzaklaştırılmasına sebep olan Yahudi karşıtı açıklamalarına referans verdi.
İbranicede barış, uyum, bütünlük, refah ve huzur anlamlarına gelen "şalom" ifadesi, Yahudiler arasında selamlaşmak için de kullanılıyor.
Independent Türkçe'nin haberine göre; bu tweet'iyle geçen ay aldığı sert tepkilere rağmen tavırlarını değiştirmeyeceğine dair bir ipucu veren West, pek çok kullanıcı tarafından eleştirildi.
İSRAİL'DEN YANIT GELDİ
Yaptığı ilk paylaşımlarla tartışma yaratan West'e, bir yanıt da İsrail Dışişleri Bakanlığı'nın Dijital Diplomasi ekibinden geldi.
West'in paylaşımını alıntılayan Dijital Diplomasi ekibi "Bu söylemin dışında tutulmayı çok isteriz" dedi.
We would very much like to be excluded from this narrative. pic.twitter.com/kkB5uVV7yf— Israel ????? (@Israel) November 21, 2022
ELON MUSK DA DAHİL OLDU
Platformu satın alan Elon Musk, İsrail'in resmi hesabından yapılan paylaşıma yanıt verdi. Musk, "Tweetleriniz çok iyi! Daha fazla ülke böyle tweet'ler atmalı. Çok resmi olmak eğlenceli değil" dedi.
Your tweets are good! More countries should tweet like this. No fun being all stuffy.— Elon Musk (@elonmusk) November 21, 2022
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