Paylaşımı tepki çekmişti: İsrail'den Kanye West'e yanıt

Dünyaca ünlü rapçi Kanye West, Elon Musk'ın Twitter'ı satın almasıyla askıya alınan hesabını tekrar aktifleştirdi. West'in Twitter hesabı Yahudi düşmanı paylaşımları nedeniyle 9 Ekim'de kapatılmıştı.

Ünlü rapçi'nin ilk tweet'i, "Test, test. Twitter'ımın engeli kalkmış mı ona bakıyorum" oldu.

Hesabının geri döndüğünü doğruladıktan sonraysa "Şalom" yazdı ve platformdan uzaklaştırılmasına sebep olan Yahudi karşıtı açıklamalarına referans verdi.

İbranicede barış, uyum, bütünlük, refah ve huzur anlamlarına gelen "şalom" ifadesi, Yahudiler arasında selamlaşmak için de kullanılıyor.

Independent Türkçe'nin haberine göre; bu tweet'iyle geçen ay aldığı sert tepkilere rağmen tavırlarını değiştirmeyeceğine dair bir ipucu veren West, pek çok kullanıcı tarafından eleştirildi.

Yaptığı ilk paylaşımlarla tartışma yaratan West'e, bir yanıt da İsrail Dışişleri Bakanlığı'nın Dijital Diplomasi ekibinden geldi.

West'in paylaşımını alıntılayan Dijital Diplomasi ekibi "Bu söylemin dışında tutulmayı çok isteriz" dedi.

We would very much like to be excluded from this narrative. pic.twitter.com/kkB5uVV7yf