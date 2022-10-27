Adidas'ın ardından Skechers'tan da kovuldu: Kanye West tepki çekmeye devam ediyor

27 Ekim 2022 Perşembe, 14:24

Kim Kardashian’ın eski eşi Kanye West’in dün ünlü bir spor ayakkabısı markasının Los Angeles kentindeki genel merkezinden çıkartılması üzerine firmadan basın açıklaması yapıldı.

Adını Kanye yerine ‘Ye’ olarak değiştiren West’in genel merkeze “habersiz ve davetsiz” olarak geldiği vurgulanarak “Ye'nin izinsiz video çekimi yaptığı düşünüldüğünde, iki Skechers yöneticisi kısa bir konuşmadan sonra ona ve ekibine binadan dışarıya eşlik etti. Skechers, West ile çalışmayı düşünmüyor ve çalışma niyetinde de değil. Son zamanlardaki bölücü sözlerini kınıyoruz ve antisemitizme veya başka herhangi bir nefret söylemine müsamaha göstermiyoruz. Şirket, West'in Skechers şirket ofislerine habersiz ve davetsiz geldiğini bir kez daha vurgulamak ister” dedi.

NEFRET DEĞİL, SEVGİ SÖYLEMİ

Kanye West’in ‘nefret’ söylemlerine karşı harekete geçilmesi konusunda açıklama yapan eğlence endüstrisi yetenek menajeri ve dövüş ligi UFC sahibi Ari Emanuel’e bugün cevap veren West “Ari Emmanuel. Bir günde 2 milyar dolar kaybettim. Ve hala yaşıyorum. Bu bir sevgi söylemi. Seni hala seviyorum” dedi.

YE WEST KİMDİR?

Kim Kardashian, West’in bipolar rahatsızlıktan muzdarip olduğunu açıklamış, ikili daha sonra boşanmıştı.

Kanye ‘YE’ West çoğunlukla röportajlarda ve sosyal medyadan tartışmalı açıklamalarda bulunarak kamuoyunun tepkisini çekmişti. Bu ay düzenlenen Paris moda haftasında “Beyaz Hayat Önemlidir” sloganı yazan tişörtleri tanıtarak özellikle siyahi toplumda öfke yaratmıştı.

Başarılı bir moda tasarımcısı, rapçi ve iş insanı olan Kanye West ayrıca ABD Başkanlık seçimlerinde de adaylığını koymuştu.



