Apple Music'ten Kanye West'e ambargo

28 Ekim 2022 Cuma, 16:02

Dünyaca ünlü rapçi Kanye West’in son günlerde yaptığı açıklamalar nedeniyle birçok alandaki işbirlikleri sonlandırılmaya başladı. Ünlü rapçinin Yahudi karşıtı yaptığı açıklamaları ayrıca Instagram ve Twitter hesabının kapatılmasına da neden oldu.

Adidas, GAP ve Foot Locker sonrası Kanye West için büyük bir darbe de Apple Music üzerinden geldi.

SERVETİ GÜN GEÇTİKÇE ERİYOR

ShiftDelete'in haberine göre; açıklamaları nedeniyle markaların iş birliklerini sonlandırması Kanye West’in servetinde olumsuz etki yarattı.

Kaybettiği iş birliklerinden dolayı ünlü rapçi artık milyarder olmaktan çıktı. Son olarak Apple da yaptığı açıklamalar nedeniyle Kanye West ‘in çalma listesini Apple Music’ten kaldırdı.

'ÖĞE MEVCUT DEĞİL'

Çalma listesine tıklayan Apple Music kullanıcıları, “Öğe Mevcut Değil” yazılı bir uyarı aldı. Fakat rapçinin Apple Music üzerinde yer alan albümlerinin hala kullanılabiliyor.

Spotify ise şimdilik ünlü rapçiye herhangi bir ambargo uygulamadı. Fakat rapçinin açıklaması ve aldığı tepkiler nedeniyle onun da uygulaması muhtemel.

Instagram ve Twitter hesabı kapanan şarkıcı, Donald Trump’ın yaptığı gibi çözümü sosyal medya platformu satın almakta buldu. Kanye West yakın zaman önce Parler’i satın almak için anlaşmaya oturmuştu.

Donald Trump da Twitter hesabı kapandıktan sonra Truth Social’i kurmadan Parler için anlaşmaya oturmuştu. Şimdi ise Elon Musk’ın Twitter’ı satın almasından sonra Kanye West’in hesabının açılıp açılmayacağı merak konusu.

Ek olarak West ile iş birliklerini sonlandıran Foot Locker konuyla ilgili şu açıklamayı yapmıştı:

“Foot Locker, herhangi bir antisemitizm biçimine veya nefret dolu ve ayrımcı davranışa müsamaha göstermez. Adidas’ın ortağı olmaya devam etmemize ve geniş bir koleksiyon yelpazesine sahip olmamıza rağmen gelecekteki Yeezy ürün indirimlerini desteklemeyeceğiz.”