Paylaşımına tepki yağmıştı: Mert Vidinli'den 'Espressolab' açıklaması!

Yayınlanma: 21.04.2025 - 14:11

Güncelleme: 21.04.2025 - 14:11

Sosyal medya fenomeni Mert Vidinli, geçtiğimiz günlerde Espressolab’te yaptığı paylaşımla gündeme oturdu. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel’in çağrısıyla başlatılan boykot sürerken, Vidinli’nin bu kahve zincirini etiketleyerek paylaşım yapması sosyal medyada eleştirilere neden oldu.

Vidinli, yakın arkadaşı Nicole Basoğlu ile birlikte gittiği Espressolab şubesinde kahve içerken çekilmiş bir fotoğrafını “Kahvemizi içtik” notuyla takipçileriyle paylaştı. Ancak bu paylaşım, boykot çağrısına destek veren kesim tarafından tepkiyle karşılandı.

Artan eleştiriler üzerine bir açıklama yayınlayan Mert Vidinli, paylaşımının politik bir duruş taşımadığını ifade etti. Vidinli, “Emre Kocadağ ve Nicole Başoğlu benim 20 yıllık arkadaşlarım. Ailecek görüştüğüm, sevdiğim ve saydığım bir ailedir,” sözleriyle yakın dostlarına destek verdiğini belirtti.

Açıklamasında, Espressolab’in 300 franchise şubesi olan, yüzlerce insana istihdam sağlayan bir yapı olduğuna dikkat çeken fenomen, “Çalışan, emek veren insanların yanındayım” dedi.

Vidinli ayrıca, “Sen, ben ayrımına ilk günden beri karşıyım. Sevgi ve birlikten yanayım” ifadeleriyle ayrıştırıcı değil, birleştirici bir tutum sergilediğini vurguladı.

CHP lideri Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından dikkat çeken bir adım atarak bazı markalara yönelik boykot çağrısında bulunmuştu. Bu çağrının hedefindeki markalardan biri ise, son dönemde hükümete yakın isimlerle olan ilişkileriyle gündeme gelen Espressolab olmuştu.