Pazartesi sendromu değil 'sosyal jetlag': Hafta sonu fazla uyumak biyolojik saati bozuyor...

Pek çok çalışan, hafta içi biriken uyku borcunu hafta sonu öğleye kadar uyuyarak kapatmaya çalışır. Ancak yapılan araştırmalar, bu düzensizliğin vücudun ritmini ciddi şekilde bozduğunu ortaya koydu. Cuma ve Cumartesi geceleri geç yatıp sabahları geç kalkıldığında, vücut kendini farklı bir zaman dilimine adapte eder. Pazar gecesi tekrar erken yatmaya çalışıldığında ise biyolojik saat hala "geride" olduğu için uykuya dalmak zorlaşır.

PAZARTESİ SENDROMU DEĞİL, SOSYAL JETLAG

Bu durumun yarattığı fizyolojik stres, halk arasında "Pazartesi Sendromu" olarak adlandırılsa da, aslında vücudun maruz kaldığı hormanal bir kaos. Sosyal Jetlag yaşayan bireylerde kortizol (stres hormonu) seviyelerinin yükseldiği, insülin direncinin arttığı ve metabolizma hızının yavaşladığı gözlemlenir. Uzun vadede bu tablo obezite, tip 2 diyabet ve kalp hastalıkları riskini %11 oranında artırır.

Hafta sonu geç saatlere kadar uyunduğunda gün ışığına maruz kalma saati gecikir, bu da melatonin salgısının zamanlamasını kaydırır. Uzmanlar, bu döngüyü kırmanın tek yolunun hafta sonları da hafta içi kalkış saatine yakın uyanmak olduğunu belirtiyor.