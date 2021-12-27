Pelin Akil isyan etti: 'Bir çıkın hayatımızdan'

27 Aralık 2021 Pazartesi, 11:28

Oyuncu Anıl Altan ile birlikteliğini beş yıl önce evlilikle taçlandıran oyuncu Pelin Akil (35), üç yıl önce ikiz kızları Alin ve Lina'yı kucağına aldı. Mutlu evlilikleri devam eden ünlü çift, kızlarıyla geçirdikleri anları sosyal medya hesaplarından sık sık paylaşıyor.

Bir süredir TRT1'de yayınlanan Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı adlı dizide Isabel karakterine hayat veren Akil, son olarak kızlarından Lina'nın kucağında uyuduğu anları takipçileriyle paylaştı.

Kızıyla koltukta uyuduğu videoya; "Dünyanın en güzel duygusu musun? Lina benim kucağımda Alin babasının kucağında... Şükürler olsun" notunu düşen oyuncu, kendisini ikizleri arasında ayrımcılık yapmakla suçlayan takipçilerini ifşa etti.

"BİR ÇIKIN HAYATIMIZDAN"

Pelin Akil, takipçisinden gelen "Alin hiç sizin kucağınızda olmadı ki zaten. Hep babada" mesajını; "Bir çıkın hayatımızdan ya valla" diyerek paylaştı.

Ünlü oyuncu, bir başka takipçisinin de "...Sürekli Alin'le ilgilendiğiniz o kadar belli ki..." yorumuna da "Buna göre de Alin'ciymişim? O kadar bıktırdınız ki!" sözleriyle tepki gösterdi.

"O KADAR KÖTÜSÜNÜZ Kİ"

Ardından da bir açıklama yapan ünlü isim, "O kadar kötüsünüz ki ama eminim ki kabul etmezsiniz. Size göre kötü olan benim, evlat ayıran hatta belki size göre bir çocuğunu sevmeyen. Bir kesime göre Alin'ci bir kesime göre Lina'cı. Tüm ikizleri olan arkadaşlarıma yapılıyormuş ama bu mobing. Hiç kötü hissetmiyorum. İçimi biliyorum da içinizin kötülüğünü yüzünüze vurmak istedim. Bir de bu tarz mesajları beğenen ve takip eden sinsiler de çok. Hepiniz bir annenin günahını alıyorsunuz. Söylemek istedim" ifadelerini kullandı.

Akil'in paylaşımı şu şekilde: