Ekranların sevilen dizileri için karar verildi: 2022'nin ilk haftasında olmayacaklar

Ekranların iddialı dizileri, 2022'nin ilk günlerinde seyirciden uzak kalacak. Yeni yılla birlikte kanalların reklam anlaşmalarının düzenlendiği Ocak'ın ilk haftasında sevilen diziler tekrar bölümleriyle ekranda olacak. Sevilen bazı dizi ve programlar, yılbaşı nedeniyle izleyici ile önümüzdeki hafta buluşamayacak.

İşte yılbaşı haftası yeni bölümleri yayınlanmayacak olan diziler…