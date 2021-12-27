Ekranların sevilen dizileri için karar verildi: 2022'nin ilk haftasında olmayacaklar

cumhuriyet.com.tr
27 Aralık 2021 Pazartesi, 10:07
Ekranların sevilen dizileri için karar verildi: 2022'nin ilk haftasında olmayacaklar

Ekranların iddialı dizileri, 2022'nin ilk günlerinde seyirciden uzak kalacak. Yeni yılla birlikte kanalların reklam anlaşmalarının düzenlendiği Ocak'ın ilk haftasında sevilen diziler tekrar bölümleriyle ekranda olacak. Sevilen bazı dizi ve programlar, yılbaşı nedeniyle izleyici ile önümüzdeki hafta buluşamayacak.

İşte yılbaşı haftası yeni bölümleri yayınlanmayacak olan diziler…

Ekranların sevilen dizileri için karar verildi: 2022'nin ilk haftasında olmayacaklar

TRT 1’nin dizisi Kıbrıs Zafere Doğru yeni yılın ilk haftasında yayınlanmayacak.

Ekranların sevilen dizileri için karar verildi: 2022'nin ilk haftasında olmayacaklar

Gönül Dağı yeni yılın ilk haftasında yayınlanmayacak.

Ekranların sevilen dizileri için karar verildi: 2022'nin ilk haftasında olmayacaklar

Teşkilat yeni yılın ilk haftasında yayınlanmayacak.

Ekranların sevilen dizileri için karar verildi: 2022'nin ilk haftasında olmayacaklar

Star TV'de ekrana gelen Kaderimin Oyunu yeni yılın ilk haftasında yayınlanmayacak.

Ekranların sevilen dizileri için karar verildi: 2022'nin ilk haftasında olmayacaklar

Show TV'deki Üç Kuruş yeni yılın ilk haftasında yayınlanmayacak.

Ekranların sevilen dizileri için karar verildi: 2022'nin ilk haftasında olmayacaklar

Aziz dizisi yeni yılın ilk haftasında yayınlanmayacak.

Ekranların sevilen dizileri için karar verildi: 2022'nin ilk haftasında olmayacaklar

Güldür Güldür Show yeni yılın ilk haftasında yayınlanmayacak.

Ekranların sevilen dizileri için karar verildi: 2022'nin ilk haftasında olmayacaklar

Kanal D'nin sevilen yapımı Sadakatsiz yeni yılın ilk haftasında yayınlanmayacak.

Ekranların sevilen dizileri için karar verildi: 2022'nin ilk haftasında olmayacaklar

Yargı dizisi de yeni yılın ilk haftasında yayınlanmayacak.

Ekranların sevilen dizileri için karar verildi: 2022'nin ilk haftasında olmayacaklar

Arka Sokaklar da ekrana ara verecek ve yeni yılın ilk haftasında yayınlanmayacak.

Ekranların sevilen dizileri için karar verildi: 2022'nin ilk haftasında olmayacaklar

Fox’un Elkızı dizisi de yeni yılın ilk haftasında yayınlanmayacak.

Ekranların sevilen dizileri için karar verildi: 2022'nin ilk haftasında olmayacaklar

Aşk Mantık İntikam da ara verecek ve yeni yılın ilk haftasında yayınlanmayacak.

Ekranların sevilen dizileri için karar verildi: 2022'nin ilk haftasında olmayacaklar

Yasak Elma dizi de bir hafta ekranlarda olmayacak.

Ekranların sevilen dizileri için karar verildi: 2022'nin ilk haftasında olmayacaklar

Öte yandan TV8'in dizisi Kırmızı Oda da yeni yılın ilk haftasında ekrana gelmeyecek.

Ekranların sevilen dizileri için karar verildi: 2022'nin ilk haftasında olmayacaklar

Sadakatsiz'in yeni bölümü iki haftalık aranın ardından 19 Ocak Çarşamba günü yayınlanacak.

Ekranların sevilen dizileri için karar verildi: 2022'nin ilk haftasında olmayacaklar

Yargı dizisi 9 Ocak Pazar günü ekrana gelecek.

Ekranların sevilen dizileri için karar verildi: 2022'nin ilk haftasında olmayacaklar

Yasak Elma ise 17 Ocak Pazartesi akşamı yeni bölümleriyle seyirci karşısına çıkacak.


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