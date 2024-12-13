Pelin Akil'den ilginç 'aşerme' açıklaması: 'Gizli gizli sabun yedim'

Pelin Akil, ikiz kızlarına hamileyken beyaz sabun aşerdiğini ve gizli gizli sabun yediğini itiraf etti.

Pelin Akil'den ilginç 'aşerme' açıklaması: 'Gizli gizli sabun yedim'
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13.12.2024 - 09:50

2019 yılında ikiz kızları Alin ve Lina’yı kucağına alarak anne olma sevincini yaşayan oyuncu Pelin Akil, hamilelik dönemine dair ilginç bir itirafta bulundu.


2016 yılında meslektaşı Anıl Altan ile evlenen Akil, "Hamileliği sırasında beton yalayanlar, toprak yiyenler var" diyerek kadınların hamilelikte yaşadığı aşerme süreçlerine dikkat çekti.



Katıldığı "Hain" filminin galasında açıklamalarda bulunan ünlü oyuncu, kendi hamilelik döneminde yaşadığı ilginç bir anısını da paylaştı:

"Ben de hamileyken sabun yedim. Gizli gizli sabun yedim ama yediğim beyaz sabunun tadı çok kötüydü."


Etiketler: #Pelin Akil #Anıl Altan

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