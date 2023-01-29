Oyuncu Pelin Akil yaşadığı anları anlattı: 'Anneme, babama küfretti'

Oyuncu Pelin Akil, geçen günlerde Beşiktaş'ta arabada tep başınayken kağıt mendil satıcısı bir çocuğun kendisine hakaret ettiği anları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Akil, "Biraz önce Beşiktaş Stadı'nın orada peçete satan bir çocuk, nasıl satıyor biliyor musunuz? Para versene. İğrenç konuşarak, nasıl küfür ediyor biliyor musunuz?" dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 29 Ocak 2023 - 14:19
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Ünlü oyuncu Pelin Akil trafikte ilerlerken mendil satan çocukla girdiği diyaloğu takipçileriyle paylaştı.

Akil, çocuğun kendisine hakaret ettiğini söyleyerek şu ifadeleri kullandı:

“İstanbul artık her şeyi çok zorlaştırıyor. Biraz önce Beşiktaş Stadı'nın orada peçete satan bir çocuk, nasıl satıyor biliyor musunuz? Para versene. İğrenç konuşarak, nasıl küfür ediyor biliyor musunuz? Anneme, babama, sülaleme küfür ederek alsana şunu alsana diye cama vuruyor.

‘Mezara mı götüreceksin lan?’ falan diyor, nakit param yok, olsa da senin gibi konuşan bi çocuğa vermek ne içimden gelir. O kadar üzüldüm ki. Nerede yaşıyoruz, neden böyle bu insanlar.

Telefonu elime aldım polisi arayacağım dedim. 'Ara ara' diyor, o kadar rahat ki. İstersen çağır polisi diyor. İstanbul’da adımını attığın an sokağa, moralin bozulacak yani. Nasıl bu hale geldik, gerçekten üzücü.”


oyuncu Ünlü oyuncu Pelin Akil beşiktaş

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