Pelin Karahan, eşi Bedri Güntay'ın sağlık durumunu açıkladı
Pelin Karahan’ın eşi Bedri Güntay, akciğer embolisi (akciğer damarlarının tıkanması) nedeniyle geçirdiği ameliyatın ardından taburcu oldu. Karahan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla eşinin sağlık durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu.
Bir döneme damga vuran ‘Kavak Yelleri’ dizisinin Aslı’sı, ‘Muhteşem Yüzyıl’ın Mihrimah Sultan’ı Pelin Karahan, iş insanı Bedri Güntay ile 2014 yılında nikah masasına oturmuştu.
Ünlü oyuncu Pelin Karahan'ın eşi Bedri Güntay, emboli nedeniyle acil ameliyata alınmıştı. Güntay’ın damarında pıhtı attığı ve anjiyo yapıldığı belirtilmişti.
Karahan, eşinin sağlık durumuna ilişkin son bilgileri paylaştı.
Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma, “Hem basındaki arkadaşları hem de dostlarımızı habersiz bırakmamak adına buradan paylaşım yapmak istedim” sözleriyle başlayan güzel oyuncu, şu ifadeleri kullandı:
"Öncelikle haberlerimiz iyi, bugün eşimi hastaneden taburcu ettik ve çok şükür artık evimizdeyiz. Hocamıza ve ekibine sonsuz teşekkürler. Yerinde, zamanında müdahalesi ile hayat kurtardı diyebilirim. Ve tabii baştan sona arayıp soran, ziyarete gelen, mesajları ile destek olan tüm ailemiz… İyi ki varsınız. İnsan sağlığının kıymetini, sahip olduklarına şükretmeyi ve dostlarının, sevenlerinin şu hayatta ne kadar değerli olduğunu anlıyor! Çok şükür iyiyiz ve hayat sağlıkla devam ediyor… Herkese sevgiler."
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