Pelin Karahan'ın eşi Bedri Güntay'ın akciğerine emboli attı
Ünlü oyuncu Pelin Karahan'ın eşi Bedri Güntay, akciğer embolisi nedeniyle acil ameliyata alındı. Eşinin durumunu sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile duyuran başarılı oyuncu, eşinin gözetim altında tutulduğunu, operasyonun başarılı şekilde geçtiğini dile getirdi.
Oyuncu Pelin Karahan'ın eşi Bedri Güntay emboli nedeniyle acil ameliyata alındı. Birkaç gündür kendini kötü hisseden ve Ulus’ta bir hastanede yatan Bedri Güntay’ın akciğerine pıhtı attığı tespit edildi.
Ünlü oyuncunun eşine özel hastanede anjiyo yapıldı. Aynı zamanda profesyonel olarak futbol oynayan ve sağlığına çok dikkat eden Güntay’ın aniden böyle bir sağlık sorunu yaşaması yakınlarını şaşırttı.
Başarılı bir operasyon geçiren Bedri Güntay, hastanede gözetim altında tutuluyor.
SOSYAL MEDYADAN AÇIKLAMA YAPTI
Karahan, eşinin sağlık durumu ile ilgili kendi sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
Karahan yaptığı paylaşımda, "Sosyal medyada ve basında çıkan haberlerden dolayı bu açıklamayı yapma gereği duyuyorum. Eşim Bedri Güntay, bugün teşhisi konulan akciğer embolisi nedeni ile acil ameliyata alınmıştır. Yapılan anjiyo gayet başarılı geçti. Şu anda hastanede gözetim altında. Arayan soran herkese çok teşekkürler, şu an aramalara ve mesajlara dönemiyorum. Anlayışınız için teşekkürler. Sevgiler" dedi.
EMBOLİ NEDİR?
Akciğer embolisi, akciğerlerdeki damarların birinde pıhtı ya da başka bir materyal nedeniyle gelişen tıkanıklık olarak tanımlanabilir. Çoğu durumda, bacaklarda oluşan kan pıhtılarından kaynaklanan akciğer embolisi, nadiren de olsa vücudun başka bölümlerinde oluşan pıhtı ya da başka maddeler nedeniyle de oluşabilmektedir.
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