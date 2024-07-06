Pelin Karahan ile Bedri Güntay çifti ev sahibiyle mahkemelik oldu
Pelin Karahan, eşi Bedri Güntay’ın 3 yıllık kirasını peşin ödedikleri evlerinin sahibiyle yaşadığı kira anlaşmazlığı mahkemeye taşındı.
Oyuncu Pelin Karahan ve eşi Bedri Güntay'ın ev sahibi aileyle mahkemelik olduğu ortaya çıktı.
Açalya ve Murat Öztürk çiftinin mahkemeye yansıyan beyanlarına göre, Öztürk çifti 18 Eylül 2020 tarihinde imzaladıkları kira sözleşmesi ile villalarını Pelin Karahan ve eşi Bedri Güntay‘a kiraladı.
Kira sözleşmesinin imzalanmasından yaklaşık iki ay sonra taraflar arasında yapılan görüşmeler neticesinde, kiralanan villanın tahliye edilmesi kararlaştırıldı ve tahliye taahhütnamesi imzalanarak Öztürk ailesine teslim edildi.
YARGILAMA DEVAM EDİYOR
Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Öztürk ailesi taahhüt edilen tarihte Pelin Karahan ve Bedri Güntay’ın evi tahliye etmediğini belirtti ve icra takibi başlattı.
Güntay çifti imzanın kendilerine ait
olmadığını belirterek ödeme emrine itiraz etti. Ardından Öztürk ailesi
tarafından itirazın iptali ve tahliye davası açıldı. Sulh Hukuk Mahkemesi’ndeki
yargılama devam ediyor.
Öztürk ailesi ayrıca Pelin Karahan ve Bedri Güntay‘ın kira bedeli konusunda da kendilerini mağdur ettiklerini belirterek üç icra takibi ve iki dava açtıklarını ifade etti.
Öztürk ailesi satışa koydukları evlerinin
Vildan Pelin Karahan ve Bedri Güntay’ın muhtemel müşterilere göstermediklerini
ve “satılıktır” tabelası asılmasına izin vermediklerini de belirtti.
'EV ARIYORUZ, ÇIKACAĞIZ'
Bedri Güntay ise, "Biz eve taşındığımızda zaten 3 yıllık kirayı peşin ödedik. Evi satın alma niyetiyle oturduğumuz için de içine 500 bin dolar masraf yapmıştık. Daha sonra ev sahibi 2 kat fiyat artışı teklifimizi enflasyon artışını öne sürerek kabul etmedi. 4 kat artış istedi. Evi satmak için başta istediği rakamı da korkunç bir rakama çıkardı. Elimizden gelen iyi niyeti gösterdik ama aynı tavrı görmedik. Zaten ev arıyoruz, çıkacağız” dedi.
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