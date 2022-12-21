Pelin Karahan'dan 'sektöre' çok sert tepki: Ekranlarda olmama nedenini açıkladı

21 Aralık 2022 Çarşamba, 09:50

Ünlü oyuncu Pelin Karahan, Bloomberg HT'de yayınlanan "Aslı Şafak'la İşin Aslı" programına konuk oldu. Ali Demir ve Can Eyüp adında iki çocuğu bulunan Pelin Karahan, "Sektöre neden kırıldınız?" şeklindeki soru karşısında konuyla ilgili üzüntüsünü anlattı.

"ARTIK ANNE OLDU, ÇALIŞMAZ' DEDİLER"

38 yaşındaki oyuncu, "Genel olarak sektöre ve sektördeki arkadaşlarıma kırıldım diyebilirim. Evlenip, çocuk yapıp bir hayata geçtikten sonra 'Sen artık bir şey yapmazsın', 'Oyunculuk yapmana gerek yok', 'Artık anne oldu, çalışmaz', 'Eşinin durumu da iyi, ihtiyacı yok zaten' gibi bir tavır gördüm! Ondan çok rahatsız oldum. Ben oyuncuyum. Evet çocuk doğurdum, emzirmek vs. için bir ara verdim, sonra devam edeceğim. Bu nasıl bir algıdır; eşinin durumu iyi, ihtiyacı da yok" dedi.

"EN ZORUNU SEÇTİM"

Pelin Karahan daha sonra sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ben çalışan bir kadınım, neye ihtiyacım yok? Kadınlar yapıyor, hemcinslerim yapıyor bunu! Seni böyle elemiş gibi görüyorlar. Bunu zaten erkek oyuncu yapmaz sana. O dönemden sonra zaten 'Kıbrıs' dizisine gittim. En zorunu seçtim, başka bir ülkede dizi çektim, herkes de gördü."

'HEP BİR ERKEĞE İHTİYACIM VAR SANIYORDUM'

"Kimseye ihtiyacım yoktu ama bir kadın olarak bir erkeğe ihtiyacım var sanıyordum" diye konuşan ve babasız olmanın beraberlik yaşadığı erkeklere karşı şımarıklık yapmasına neden olmadığını söyleyen Pelin Karahan "Aksine bana ve anneme laf gelmesin diye daha çok dikkat ettim. Çünkü annemle sadece iki kadındık. Dul bir kadın olarak yaşamak hiç kolay değil Türkiye’de" dedi.

'SOĞUK BİR KADIN'

"Hemen bir şey yapıştırıveriyorlar. Bunu taşımak zor" diyen oyuncu, "Bu kontrollü tavırlarım yüzünden dışarıdan bakanlar benim için ‘Soğuk bir kadın’ diyor. Konuşunca bıcır bıcır olsam da bu mesafeli duruşum o dönemlerden kalma" açıklamasını yaptı.

EŞİ AMELİYAT OLMUŞTU

Öte yandan Pelin Karahan'ın eşi Bedri Güntay, 8 Kasım 2022'de akciğer embolisi (akciğer damarlarının tıkanması) nedeniyle acil bir şekilde ameliyat masasına yatmıştı. İki saat süren operasyon sonrası iki gün hastanede kalan Güntay, ardından taburcu olmuştu.