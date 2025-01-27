Pelin Karahan'dan samimi açıklamalar: 'Yan masadaki kız, kocama mesaj attı'

Yayınlanma: 27.01.2025 - 09:49

Güncelleme: 27.01.2025 - 09:49

İş insanı Bedri Güntay ile 2014 yılından bu yana mutlu bir evlilik sürdüren, Ali Demir ve Eyüp Can adında iki çocuğu olan ünlü oyuncu Pelin Karahan, bir YouTube programında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Karahan, hem özel hayatına dair detaylar paylaştı hem de ilginç anılarını anlattı.

"YAVAŞ İNSANLARA TAHAMMÜL EDEMEM"



Karahan, hayatında en tahammül edemediği özelliklerden birinin yavaşlık olduğunu belirterek, "O cevval ve iş bitiriciliğimi seviyorum. Mıymıntı ve ağır işleri sevmem, biraz o tarafım var doğru. Yavaş, ağır kanlı insanlar sinirimi bozuyor" dedi.

"EŞİMLE MESELELERİMİZ ÜZERİNDE KONUŞABİLİYORUZ"



Pelin Karahan, eşi Bedri Güntay ile ilişkilerinde iletişimin önemine vurgu yaparak, şunları söyledi:



"Eşim daha çok ani yükselen ama hemen sönen bir yapıya sahip. Ben ise genelde sesimi çıkarmam ve çok içime atarım, ki bu iyi bir şey değil. Ancak biz meselelerimiz üzerinde çok konuşabiliyoruz. İletişim, bence çok önemli. 10 yıllık evliyiz ve bu adamın karakteri bu, bunu değiştiremezsin. Biraz destek alıyoruz, terapistimiz oluyor. Hatta bir aile dizilimine katılmıştım."

"HİÇ ESTETİĞİM YOK"



Karahan, estetik yaptırdığı yönündeki iddialara ise net bir cevap verdi:



"Hiç estetiğim yok, sadece botoks yaptırdım. Bir gün gazetede 'Sen kesin estetiklisin' dediler. Çok kilo verince yüzümün hatları değişmişti ama hiç estetik yaptırmadım."

"YAN MASADAKİ KIZ KOCAMA MESAJ ATTI"



2014'te evlendiği Bedri Güntay ile Ali Demir ve Eyüp Can adında iki çocuğu olan Pelin Karahan, ailecek gittikleri bir restoranda başlarından geçen olayı anlattı.

Karahan; "Yan masamızda oldu, ailecek oturuyoruz. Yan masadaki kız sosyal medyadan kocama mesaj attı. 'Canın sıkıldı herhalde' yazmış. Yapacak bir şey yok oluyor bunlar" dedi.