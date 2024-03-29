Pelin Karahan'dan kıskançlık açıklaması: 'Kadınlar eşime çıplak fotoğraflarını gönderiyordu'

Oyuncu Pelin Karahan konuk olduğu bir programda "Bir ara kadınlar sosyal medyadan eşime çıplak fotoğraflarını gönderiyordu. Ama ben takılmam öyle şeylere, hiç kıskanç değilimdir" ifadelerini kullandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 29.03.2024 - 11:38
Pelin Karahan'dan kıskançlık açıklaması: 'Kadınlar eşime çıplak fotoğraflarını gönderiyordu'
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2014 yılında iş insanı Bedri Güntay ile dünyaevine giren iki erkek çocuk annesi oyuncu Pelin Karahan, Berfu Yenenler'in YouTube'da sunduğu 'Talk Show Perileri'ne konuk oldu. Uzun süredir ekranlardan uzak kalan Karahan, evliliğiyle ilgili samimi açıklamalarda bulundu.

Ünlü oyuncu evliliği ile ilgili şu açıklamalarda bulundu:

"Evlilik düzen ister. Bedri akşam eve gelince kapıyı benim açmamı, sabah da uğurlamamı istiyor. Ama o an aklıma gelmiyor. Bedri daha beni ilk yemekte bağladı. Bana iyi geldi. Bir baktım evlenmişiz."

Kıskanç olmadığını belirten Karahan, "Bir ara kadınlar eşime, çıplak fotoğraflarını gönderiyordu sosyal medyadan. Ama ben takılmam öyle şeylere, hiç kıskanç değilimdir" dedi.


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