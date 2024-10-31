Pelin Yoru kimdir? Pelin Yoru kaç yaşında, nereli? Pelin Yoru neden öldü?
Acar Kafadarlar, Kızım Nerede ve Alev Alev gibi yapımlarla tanınan Pelin Yoru yaşamını yitirdi. Peki, Pelin Yoru kimdir? Pelin Yoru kaç yaşında, nereli? Pelin Yoru neden öldü?
Dizi ve film oyuncusu Pelin Yoru hayatını kaybetti. 42 yaşındaki oyuncunun ölüm haberini Film-San Vakfı duyurdu. Peki, Pelin Yoru kimdir? Pelin Yoru kaç yaşında, nereli? Pelin Yoru neden öldü?
PELİN YORU KİMDİR?
Pelin Yoru, 27 Eylül 1982 tarihinde İstanbul’da doğmuştur. Çocukluk yıllarından itibaren sanata ve özellikle oyunculuğa ilgi duyan Yoru, üniversite eğitimini Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nde Radyo Televizyon Bölümü’nde sürdürmüştür. Bu alanda aldığı eğitimle profesyonel bir oyunculuk kariyerine adım atan Yoru, oyunculuk yeteneğiyle kısa sürede dikkat çekmeyi başarmıştır.
PELİN YORU'NUN OYNADIĞI DİZİ VE FİLMLER
- Kızım Nerede (2010)
- Alev Alev (2012)
- Acar Kafadarlar (2009)
PELİN YORU NEDEN ÖLDÜ?
Pelin Yoru, henüz nedeni açıklanmayan bir hastalıktan ötürü 42 yaşında hayatını kaybetti.
Etiketler: #Pelin Yoru #kimdir? #oyuncu
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