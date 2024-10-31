Oğuzhan Çakır kimdir? Fenerbahçe-Trabzonspor maçının hakemi Oğuzhan Çakır nereli, kaç yaşında?

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında oynanacak olan Fenerbahçe-Trabzonspor maçının hakemi Oğuzhan Çakır olarak atandı. Peki, Oğuzhan Çakır kimdir? Fenerbahçe-Trabzonspor maçının hakemi Oğuzhan Çakır nereli, kaç yaşında?

Oğuzhan Çakır kimdir? Fenerbahçe-Trabzonspor maçının hakemi Oğuzhan Çakır nereli, kaç yaşında?
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 31.10.2024 - 09:44

Trendyol Süper Lig'de yönettiği maçlarda gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken hakem Oğuzhan Çakır, 3 Kasım Pazar günü Trabzonspor ile Fenerbahçe'nin karşı karşıya geleceği derbi maça atandı. Peki, Oğuzhan Çakır kimdir? Fenerbahçe-Trabzonspor maçının hakemi Oğuzhan Çakır nereli, kaç yaşında?

 

OĞUZHAN ÇAKIR KİMDİR?

Oğuzhan Çakır, 1999 yılında Balıkesir'de doğdu. Çocukluk döneminden itibaren spor ilgi duyan Çakır, spora yüzmeyle başladı.  Kariyerine de Altıeylül Belediyesi Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kompleksi'nde yüzme antrenörü olarak başladı. Çakır'ın hakemlik kariyeri ise 2017 yılında TFF hakemlik kurslarına katılmasıyla başladı.

İlerleyen dönemlerde de Türkiye Futbol Federasyonu'nda (TFF) hakem olarak görev yapmaya başladı.


Etiketler: #Oğuzhan Çakır #fenerbahçe #trabzonspor #hakem

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