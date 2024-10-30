Yayınlanma: 30.10.2024 - 16:09

Güncelleme: 30.10.2024 - 16:09

'Young Frankenstein' ve 'Tootsie' filmlerindeki rollerinin yanı sıra 'Friends' dizisinde Phoebe'nin annesi rolünü üstlenen Teri Garr, 79 yaşındaki hayatını kaybetti. Peki, Teri Garr kimdir, kaç yaşında, nereli? Friends oyuncusu Teri Garr neden öldü?

TERİ GARR KİMDİR?

Amerikalı oyuncu, dansçı ve komedyen Teri Ann Garr 11 Aralık 1944 tarihinde dünyaya geldi. Ohio'da dünyaya gelen Garr; Kuzey Hollywood, California'da büyüdü. 40 yılı aşkın süredir devam eden kariyeri boyunca 140'ın üzerinde film ve televizyon dizisinde yer aldı. Tootsie filmindeki rolüyle 1982'de En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Akademi Ödülü'ne aday gösterildi. 1968 yapımı Star Trek bölümü "Assignment: Earth"ten sonra oyunculuk kariyerinin yükselişe geçtiğini söyledi.

TERİ GARR NEDEN ÖLDÜ?

Dünyaca ünlü "Friends" dizisinde Phoebe karakterinin annesini canlandıran oyuncu Teri Garr'dan kötü haber geldi. 1982 yılında Oscar'a aday gösterilen ünlü oyuncunun ölüm haberini menajeri duyurdu. 2002 yılında teşhisi konulan MS (multipl skleroz) hastalığıyla uzun yıllardır mücadele eden Teri Garr, 79 yaşındaydı. Garr, 2006'da da anevrizma geçirmişti.