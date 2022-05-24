Pendik konseri iptal edilen Niyazi Koyuncu kimdir? Niyazi Koyuncu'nun konseri neden iptal edildi?

24 Mayıs 2022 Salı, 10:29

Anadolu Fest, Aynur Doğan, Metin & Kemal Kahraman konserleri gibi etkinlik ve konserlerin yasaklanmasının ardından bir yasak kararı daha geldi. 2005 yılında yakalandığı kanser nedeniyle hayatını kaybeden sanatçı Kazım Koyuncu’nun kardeşi Niyazi Koyuncu, Pendik'te düzenleyeceği konserin 2 gün önceden AKP'li Pendik Belediyesi tarafından engellendiğini duyurdu. Niyazi Koyuncu kimdir? Niyazi Koyuncu nereli?

NİYAZİ KOYUNCU KİMDİR?

Niyazi Koyuncu 1984 Artvin Hopa doğumludur. 2005 yılında hayatını kaybeden ünlü müzisyen Kazım Koyuncu'nun kardeşidir. İlk öğrenimi köy okulunda lise eğitimini ise Hopa'da aldı. 17 yaşında Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde okumaya başlayan Koyuncu, buradaki eğitimini yarım bırakıp Eskişehir'e üniversite okumaya gitti. Eskişehir'de "Seritana" müzik grubunu kurdu. Müzik grubu ile İstanbul'a gelen Koyuncu, grubun dağılması ile müzik kariyerine tek başına devam etti. 7 Ağustos 2012 tarihinde ilk albümü olan Muço Pa!'yı çıkardı.

NİYAZİ KOYUNCU'NUN EŞİ KİMDİR?

Niyazi Koyuncu, 2016 yılında Hamra Koyuncu ile evlenmiştir. Niyazi Koyuncu'nun eşi Hamra Koyuncu dövme sanatçısıdır. Niyazi ve Hamra Koyuncu'nun Liva isimli bir kız çocukları vardır.

NİYAZİ KOYUNCU'NUN PENDİK KONSERİ NEDEN İPTAL EDİLDİ?

Müzisyen Niyazi Koyuncu, konserinin Pendik Belediyesi tarafından engellendiğini duyurdu.

Koyuncu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Pendik Halk Eğitim Merkezi’nin 25.05.2022 tarihinde Sahil Meydanı’nda düzenleyeceği etkinlikte sahne almam Pendik Belediye Başkanlığı tarafından engellenmiştir. Belediye, iptal gerekçesi olarak kurumlarının ‘değer yargılarını ve görüşlerini’ paylaşmayan bir müzisyenin, Pendik meydanlarında konser yapmasına müsaade edilemeyeceğini sunmuştur. Tüm yasaklara ve ötekileştirme çabalarına rağmen şarkılarımızı hep birlikte ve daha gür söylemeye devam edeceğiz"

PENDİK BELEDİYESİ'NDEN AÇIKLAMA

Pendik Belediyesi ise konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları belirtti:

"Pendik Belediyesi'nin; müzisyen Niyazi Koyuncu'nun Pendik meydanlarında konser icrasını yasakladığı yönündeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır. İptalinden sonra haberdar olduğumuz konser, Pendik Halk Eğitim Merkezi tarafından programlanmış, yine aynı merkez tarafından iptal edilmiştir. Konserin organizasyonu ya da iptal edilmesinde Pendik Belediyesi'nin hiçbir dahli yoktur. Müzisyenin iddiası tümüyle asılsızdır”