Yayınlanma: 15.11.2023 - 17:18

Güncelleme: 15.11.2023 - 17:18

Pera Müzesi Film ve Video Programları, UNDP Istanbul Regional Hub ve Columbia Global Centers Istanbul işbirliği ile sunulan, dünyanın farklı yerlerinden çeşitli sosyal meselelere odaklanan hikâyeleri takip eden programdaki tüm filmler Türkçe ve İngilizce altyazılı olarak gösterilecek. Peki, Pera Müzesi nerede? Pera Müzesi'ne nasıl gidilir? Pera Müzesi giriş ücreti ne kadar?

PERA MÜZESİ NEREDE?

Tepebaşı semtinde yer alan bu özel müze, Meşrutiyet Caddesi üzerinde İspark'ın hemen karşısında ve Odakule'nin yanında yer almaktadır. Müzenin açık adresi: Meşrutiyet Caddesi No:65 34430 Tepebaşı - Beyoğlu – İstanbul.

PERA MÜZESİ'NDE NELER VAR?

Müze, modern vuruşların tarihsel yansımalarını en net detaylarıyla bize sunmaktadır. Tam beş katlı bir yapıda sanatseverleri ağırlayan müzenin -1 katında Oditoryum ve Pera Öğrenme atölyesi bulunmaktadır. Giriş katında ise Artshop ve Pera Cafe, birinci katında “Kahve Molası” ve “Anadolu Ağırlıkları ve Ölçüleri” sergileri ikinci katıda ise “Osman Hamdi Bey ve Kesişen Dünyalar” sergileri bulunmaktadır. Üç, dört ve beşinci katlarda ise sürekli devam eden sergiler yer almaktadır. Ayrıca müze engelli vatandaşlarımıza uygun olarak hazırlanmıştır.

PERA MÜZESİ GİRİŞ ÜCRETİ NE KADAR?

Pazartesi günleri hariç haftanın her günü faaliyet gösteren müzeye giriş tam bilet için 50 TL, indirimli bilet için 25 TL'dir. Tek seferde 10 bilet üstü aldığınızda biletin tanesi 40 TL'ye gelmektedir. Engelliler, gazi ve şehitler, 12 yaş altı çocuklar ve basın mensupları ücretsizdir. Cuma günü ise halk günü olarak belirlenmiş olup saat 18:00'dan sonra herkese ücretsizdir.