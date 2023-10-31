Zürafa Adası nerede? Zürafa Adası hangi ülkenin?

Zürafa Adası, Türkiye ve Yunanistan arasında zaman zaman gerileme neden oluyor. Peki Zürafa Adası nerede? Zürafa Adası hangi ülkenin?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 31.10.2023 - 11:29
Zürafa Adası nerede? Zürafa Adası hangi ülkenin?
Abone Ol google-news

Zürafa Adası, Ege'nin Trakya Denizinde bulunmaktadır. Zürafa kayalıkları Semadirek Adası açıklarındaki uluslararası sularda bulunuyor.Adada tek bir tane deniz feneri bulunuyor.

ZÜRAFA ADASI HANGİ ÜLKENİN? 

Gökçeada ile Enez arasında yer alan Zürafa Kayalığı ihtilaflı bir bölge. Yunanistan’ın 13 Şubat 1914 tarihi itibarıyla işgali altına aldığı Osmanlı adaları, Taşoz, Semadirek, Gökçeada, Bozcaada, Limni, Bozbaba, Midilli, Sakız, İpsara, Sisam ve Ahikerya adaları’ydı. Bunlardan Semadirek, Limni, Midilli, Sakız, Sisam ve Ahikerya Adaları, Lozan Barış Antlaşması’nın 12. maddesinde sayılmıştır

Zürafa Kayalıkları Lozan Barış Antlaşması’nın 15. maddesinde devredilmeyen adalardan biridir. Ancak Yunanistan 1960'l yıllarda adaya deniz feneri inşa etmiştir.


Zürafa Adası Yunanistan türkiye

İlgili Haberler

Yunanistan'dan Türkiye'ye '1 yıllık ada vizesi' hazırlığı

Yunanistan'dan Türkiye'ye '1 yıllık ada vizesi' hazırlığı
Yunanistan'a kaçarken yakalanmışlardı... FETÖ üyeleri hakkında tutuklama kararı!

Yunanistan'a kaçarken yakalanmışlardı... FETÖ üyeleri hakkında tutuklama kararı!
Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: 'Yunanistan sınırında 6 kişi yakalandı'

Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: 'Yunanistan sınırında 6 kişi yakalandı'

En Çok Okunan Haberler