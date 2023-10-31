Zürafa Adası nerede? Zürafa Adası hangi ülkenin?

Yayınlanma: 31.10.2023 - 11:29

Güncelleme: 31.10.2023 - 11:29

Zürafa Adası, Ege'nin Trakya Denizinde bulunmaktadır. Zürafa kayalıkları Semadirek Adası açıklarındaki uluslararası sularda bulunuyor.Adada tek bir tane deniz feneri bulunuyor.

ZÜRAFA ADASI HANGİ ÜLKENİN?

Gökçeada ile Enez arasında yer alan Zürafa Kayalığı ihtilaflı bir bölge. Yunanistan’ın 13 Şubat 1914 tarihi itibarıyla işgali altına aldığı Osmanlı adaları, Taşoz, Semadirek, Gökçeada, Bozcaada, Limni, Bozbaba, Midilli, Sakız, İpsara, Sisam ve Ahikerya adaları’ydı. Bunlardan Semadirek, Limni, Midilli, Sakız, Sisam ve Ahikerya Adaları, Lozan Barış Antlaşması’nın 12. maddesinde sayılmıştır

Zürafa Kayalıkları Lozan Barış Antlaşması’nın 15. maddesinde devredilmeyen adalardan biridir. Ancak Yunanistan 1960'l yıllarda adaya deniz feneri inşa etmiştir.