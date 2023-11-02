Yayınlanma: 02.11.2023 - 12:09

Güncelleme: 02.11.2023 - 12:09

Filistin Haber Ajansı, İsrail'in Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki Cibaliye Mülteci Kampı'nı bombalaması sonucu onlarca kişinin hayatını kaybettiğini ve yaralandığını duyurdu. Peki, Cibaliye Mülteci Kampı nerede? Cibaliye kampında kimler var?

CİBALİYE MÜLTECİ KAMPI NEREDE?

Cibaliye Mülteci Kampı, Gazze Şeridinde Cibaliye şehrinin 4 kilometre kuzeyinde yer alan bir Filistin mülteci kampıdır.

Cibaliye Mülteci Kampı, Kuzey Gazze valiliği sınırları içerisinde bulunmaktadır. 1948 Arap-İsrail Savaşından sonra, Filistin'in güneyindeki köylerden kaçan 35.000 mültecinin buraya yerleştirilmesi ile kuruldu. Filistin Merkezi İstatistik Bürosunun rakamlarına göre kampta 2006 yılında 93.455 kişi yaşıyordu. UNRWA kaynaklarına göre günümüzde kampta 113,990 kayıtlı mülteci yaşamaktadır. 1.4 km²'lik alanı kaplayan kamp dünyanın en yoğun nüfuslu yerlerinden biridir. Kamp Filistin topraklarındaki en büyük mülteci kampıdır. Kampta 3 sağlık merkezi bir yiyecek dağıtım merkezi ve 25 okul bir halk kütüphanesi ve 7 su kuyusu mültecilere hizmet vermektedir.

1. İntifada Aralık 1987'de Cibaliye Mülteci Kampında başladı. Kamp Filistin İsrail anlaşmazlığında şiddetli çatışmalara sahne oldu. Kampta yaşayanların büyük bir kısmı uluslararası sivil toplum kuruluşlarından gelen yardımlarla hayatını devam ettirmektedirler.