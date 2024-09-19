4 milyon saat izlenme ile 'Pera Palas’ta Gece Yarısı' yeni sezonuyla zirvede!
'Pera Palas’ta Gece Yarısı’ dizisi, iki sezonuyla da Netflix Top 10'da yerini aldı.
Geçen Perşembe, Hazal Kaya ile Selahattin Paşalı'nın başrollerini paylaştığı ‘Pera Palas'ta Gece Yarısı’ dizisinin ikinci sezonu izleyiciyle buluştu.
Yeni sezon, ilk dört günde 4 milyon 400 bin saat izlenme ve 800 bin görüntülenme ile dikkat çekti.
Dizi, 'Dili İngilizce Olmayan Diziler' listesinin dokuzuncu sırasında yer aldı. İlk sezon da 4 milyon saat izlenme ve 700 bin görüntülenmeyle listenin 10. sırasında kendine yer bulmuştu. Böylece ‘Pera Palas'ta Gece Yarısı’, üçüncü kez Top 10'a girmeyi başardı.
Dizinin ilk sezonu, şimdiye kadar 17 ülkede Top 10'a girmişken, ikinci sezon ise Türkiye, Bulgaristan, Fas ve Mısır gibi dört ülkede aynı başarıyı gösterdi. İzleyicilerin ilgisini çeken dizi, global platformlarda yükselmeye devam ediyor.
Etiketler: #Pera Palas’ta Gece Yarısı #Netflix #Netflix Top 10
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