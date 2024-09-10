'Pera Palas’ta Gece Yarısı' dizisinin ikinci sezon galası yapıldı

Yayınlanma: 10.09.2024 - 13:28

Güncelleme: 10.09.2024 - 13:28

Netflix’in popüler dizisi 'Pera Palas’ta Gece Yarısı' dün akşam Beyoğlu’nda düzenlenen özel bir yemekte, ikinci sezonunu kutladı. Etkinlikte, dizinin oyuncuları Hazal Kaya, Selahattin Paşalı, Tansu Biçer, Güven Murat Akpınar, Nezaket Erden ve Tülin Özen yer aldı. Ayrıca dizinin yönetmeni ve yaratıcısı Emre Şahin, yönetmen Nisan Dağ ve senarist Elif Usman da geceye katılan isimler arasındaydı.

Emre Şahin ve Nisan Dağ'ın yönettiği dizinin senaryosu, Elif Usman’ın yanı sıra Aksel Bonfil (5. ve 7. bölüm) ve Ekin Akçay (6. ve 8. bölüm) tarafından kaleme alındı.

İKINCI SEZONUN KONUSU

1995 yılında, kendisine ait 1940’larda çekilmiş bir bebeklik fotoğrafı bulan Esra, annesinin ve ailesinin kim olduğunu öğrenmek için geçmişe dönmeye karar verir. Ahmet'in, zamanla oynamamak gerektiği uyarılarına rağmen Esra, 1941 yılına giderek yeni bir serüvene atılır. Esra annesinin izini sürerken, Ahmet tarihin akışını değiştirdiklerini fark eder. Zamanda bir kırılmaya neden olan ikilinin peşine, zaman yolculuğunu keşfeden Halit de düşer. Halit, aşkının peşinden 1919'dan 1941'e gelmiş ve işler daha da karmaşık hale gelmiştir.

'Pera Palas'ta Gece Yarısı'nın ikinci sezonu, 12 Eylül'de tüm dünyayla aynı anda Netflix'te yayınlanacak.