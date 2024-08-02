İnsan külünden golf topuna... Uzayın derinliklerinde kaybolan 6 nesne!

JOHANSS SEBASTIAN BACH

Voyager 1 ve Voyager 2, Dünya'ya en uzak insan yapımı uzay araçları. Voyager 1 ve Voyager 2 uzay araçlarının görevi gezegenleri ve Güneş Sistemi ötesini araştırmak. Voyager 1 Güneş Sistemi'ni çoktan terk etti ve şimdilerde yıldızlararası uzayda bulunuyor. Voyager 2 ise heliosfer bölgesinde.

Voyager uzay araçları ayrıca bazı müzikleri de sisteminde taşıyor. Bu şarkılardan bazıları Bach'ın Brandenburg Concerto No. 2'si, pigme kızlar için öncülük şarkısı olan Zaire ve Chuck Berry'nin Johnny B. Goode eseri.