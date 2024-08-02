İnsan külünden golf topuna... Uzayın derinliklerinde kaybolan 6 nesne!
Uzay araştırmaları sırasında astronotlar tarafından geride bırakılan bazı nesneler, bilim dünyası ve halkın merakını cezbetmeye devam ediyor. İşte, uzayda bulunan en tuhaf 6 nesne...
İDRAR KRİSTALLERİ
Uluslararası Uzay İstasyonu'nda görev yapan onca astronotun tuvaleti nereye gidiyor dersiniz? Cevabı basit: Su tahliyesiyle uzay boşluğuna! Su tahliyesi sırasında idrar ve dışkı da temizlenir ve özellikle idrar uzay boşluğu ile buluşunca kristal bir form alır. Güneş ışığı ile buluşan idrar kristalleri bir süre sonra erir ve uzay boşluğunda buharlaşarak kaybolur.
ÖLÜ HAYVANLAR
İnsanoğlu bugün uzayda seyahat edebiliyorsa bunu hayvanların öncülüğüne borçlu. İlk olarak 1947 yılında yılında bir grup böcek uzaya gönderildi ve böcekler tekrar Dünya'ya geri getirildi.
Daha sonra Albert 1 adlı hint şebeği uzaya gönderildi fakat nefes alamama sorunu sebebiyle yaşamını yitirdi. Albert 2 adlı hint şebeği de atmosfere giriş sırasında hayatını kaybetti. Uzaya giden en ünlü hayvan olarak da bilinen Laika köpek, kalkıştan kısa bir süre sonra öldü. 2013 yılında İran, uzaya maymun gönderdi. Bu hayvanların bazıları atmosfere giriş sırasında yandı.
DEV BUMERANG APOLLO 12
Uzayın derinliklerine doğru giden ve daha sonra tekrar Dünya'ya dönen bir uzay çöplüğü düşünün. İşte bu durum Charles Conrad ve Alan L. Bean'i Ay'a götüren Apollo 12 roketinin bir parçası sayesinde gerçek oldu. Uzay aracından ayrılan parça, derin uzaya doğru yol aldı ve Güneş'in yörüngesinde hareket etmeye başladı. 2000'li yılların başında ise Dünya'ya geri döndü. Bilim insanları başka bunun J002E3 adlı bir asteroid olduğunu düşündü. Fakat gerçek daha sonra açığa çıktı.
ASTREOİD OUMUAMUA
Sonsuz boşluk uzayda seyahat eden her nesnenin kaynağını açıklamak da bazen son derece güç. İşte onlardan birisi de Güneş Sistemi'mize giren yıldızlararası ilk ziyaretçi Asteroid Oumuamua.
Güneş Sistemi'nin ucunda yer alan Neptün ötesi cisim Oumuamua ve ona eşlik eden diğer 5 cisim ters yörüngede hareket ediyor. Güneş Sistemi'ndeki her cismin tersi yönünde hareket eden Oumuamua için mantıklı bir açıklama henüz yok.
JOHANSS SEBASTIAN BACH
Voyager 1 ve Voyager 2, Dünya'ya en uzak insan yapımı uzay araçları. Voyager 1 ve Voyager 2 uzay araçlarının görevi gezegenleri ve Güneş Sistemi ötesini araştırmak. Voyager 1 Güneş Sistemi'ni çoktan terk etti ve şimdilerde yıldızlararası uzayda bulunuyor. Voyager 2 ise heliosfer bölgesinde.
Voyager uzay araçları ayrıca bazı müzikleri de sisteminde taşıyor. Bu şarkılardan bazıları Bach'ın Brandenburg Concerto No. 2'si, pigme kızlar için öncülük şarkısı olan Zaire ve Chuck Berry'nin Johnny B. Goode eseri.
TESLA ROADSTER
Uzayın bir anlamda en yeni sakini olan Tesla Roadster 8 Şubat 2018'de SpaceX şirketinin Falcon Heavy roketi ile fırlatıldı. Uzaya fırlatılan ilk otomobil ünvanına da sahip Tesla Roadster önce Güneş yörüngesine ve ardından Kızıl Gezegen Mars yörüngesine doğru yol alacak.
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