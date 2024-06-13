Kanser diyetisyeninden şaşırtan liste: Uzak durulması gereken 10 şeyi açıkladı

Yayınlanma: 13.06.2024 - 13:01

Güncelleme: 13.06.2024 - 13:07

Kanser diyetisyeni Nichole Andrews, kanser riskini azaltmak için asla tüketmeyeceği on yiyeceği açıkladı.

TikTok'ta paylaştığı video, 1,5 milyonun üzerinde izlenme alarak viral oldu.

Andrews'ün listesinde yer alan bazı gıdaların, besleyici olarak bilinse de aslında sağlığa zararlı olabileceği belirtiliyor.

YEŞİL TOZLAR (GREEN POWDERS)

Andrews’ün ilk tavsiyesi dikkat çekici: Yeşil tozlardan uzak durun.

Çözünür tozlar sağlık trendi haline gelse de, Andrews, "Bu yeşil tozları asla meyve ve sebze yerine koymam. Lifleri alınmış ve bazen karaciğerinize zarar verebilecek garip bitkilerle zenginleştirilmişler" dedi.

Andrews, doğal formunda meyve ve sebze tüketmeyi öneriyor.

ORGANİK MEYVE VE SEBZELER

Andrews, organik etiketi taşıyan ürünlere fazla önem verilmemesi gerektiğini vurguladı: "Organik sadece bir pazarlama taktiği. Organik ürünlerde de pestisit kullanılıyor" dedi.

KETO VEYA DÜŞÜK KARBONHİDRAT DİYETLERİ

Andrews, bu diyetlerden kesinlikle uzak durduğunu belirtti: "Vücudumuzun enerji kaynağı olarak karbonhidratlara ihtiyacı var. Kalorilerimizin yüzde 50'si karbonhidratlardan gelmeli."

TAKVİYELER

Andrews, yüksek dozda takviyelerin yarardan çok zarar verebileceğini söyledi: "Takviyeler kanser riskini artırır çünkü günlük değerin yüzde 200'ünü aşan yüksek dozda takviyeler serbest radikaller gibi davranır ve hücre DNA'sına zarar verir".

ALKOL

Andrews, hiçbir tür alkol tüketmediğini belirterek, "Alkol, her türlü tüketimde altı kanser riskini artırır" dedi.

EGZERSİZ

Andrews, egzersizin önemine dikkat çekerek, "Günde 150 dakika egzersiz yapmak kanser riskini azaltır, ancak gün boyunca daha fazla hareket etmek de önemlidir" dedi.

İŞLENMİŞ ETLER

Andrews, işlenmiş etlerin kolorektal kanser riskini artırdığını belirtti. "Bu, pepperoni, sosis, şarküteri eti, pastırma ve önceden pişirilmiş etleri içerir. Bunları diyetinizden çıkarın" dedi.

YETERLİ UYKU

Andrews, günde yedi saat uyumanın hormonları dengelediğini ve hücrelerin yeniden inşa edilmesine yardımcı olduğunu söyledi.

KAHVALTIYI ATLAMAMAK

Andrews, izleyicilere kahvaltıyı atlamamaları gerektiğini hatırlatarak, "Her sabah aç uyanmak sağlıklı bir metabolizmanın işaretidir" dedi.

YÜKSEK PROTEİNLİ ÜRÜNLER

Andrews, yüksek protein etiketine sahip ürünlerin sağlıklı bir seçim anlamına gelmediğini belirtti: "Yüksek proteinli kurabiyeler, çörekler ve cipsler hala kurabiye, çörek ve cips olarak kalır."