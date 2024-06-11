Yazın diyet yapanlar için müjde... Diyetisyenlere göre kilo vermek için tüketilebilecek 5 'kötü' içecek!

Yayınlanma: 11.06.2024 - 21:00

Güncelleme: 11.06.2024 - 21:00

Kilo verme sürecinde hangi içeceklerin "izinli" olduğunu anlamak bazen karmaşık olabilir. Yanlış bilgiler ve değişen araştırmalar, su dışında nelerin tüketilebileceği konusunda kafa karışıklığı yaratabilir. Ancak, diyetisyenlere göre bazı "kötü" olarak bilinen içecekler aslında kilo vermeye yardımcı olabilir.

İÇECEKLER KİLO VERMEYE NASIL YARDIMCI OLABİLİR?

Yemekten önce bir bardak su içmenin tokluk hissini artırarak tüketilen kalori miktarını azalttığını hiç duydunuz mu? Araştırmalar, yemekten önce su içen bireylerin, diğer gruplara kıyasla daha fazla kilo verdiğini gösteriyor. Bu, susuz kalmamanın açlık hissini azaltarak kilo vermeye yardımcı olabileceğini gösteriyor.

Diyetisyenler hidrasyonun önemli olduğunu çünkü tok hissedilmesine yardımcı olduğunu ve açlık seviyelerini azaltacağını söyler. Bazen aç olduğumuzu düşünürüz ama aslında susuz kalmışızdır. Serinletici bir içecek mideyi doldururken aynı zamanda beyne tok olduğunuza dair bir sinyal gönderir.

KİLO VERMEK İÇİN ASLINDA İYİ OLAN 5 "KÖTÜ" İÇECEK

İnek Sütü

İnek sütü, içeriğindeki yüksek kaliteli protein sayesinde kilo kaybına yardımcı olabilir. Yakın zamanda yapılan bir inceleme, süt ürünleri tüketiminin vücut yağında azalma ve yağsız kütlede artış ile ilişkili olduğunu ortaya koymuştur. 1 fincan yağsız süt, sadece 90 kalori karşılığında 8 gram protein sağlar.

Zenginleştirilmiş Soya Sütü

Soya sütü, yüksek protein içeriği ve düşük kalorisi ile kilo verme diyetine harika bir katkı sağlar. 1 fincan güçlendirilmiş, şekersiz soya sütü porsiyonu 7 gram protein ve 80 kalori içerir. Ayrıca, bitki bazlı diyetlerde genellikle eksik olan B12 vitamini de içerir.

Doğal Şekerli Kahve

Kahve, doğru kahve kreması ile tatlandırıldığında kilo verme hedeflerine uyumlu olabilir. Şeker ve doymuş yağ oranı düşük olan doğal tatlandırıcılar veya şeker ilavesiz kahve kremaları kullanarak, kalorileri düşük tutarken kahvenizde tatlı ihtiyacınızı giderebilirsiniz.

100 Nar Suyu

%100 nar suyu, sade suya lezzet ve besin öğeleri katmanın harika bir yoludur. Nar suyu, vücut ağırlığını, kan basıncını ve kan şekerini azaltmada faydalıdır. Ayrıca, vücudu serbest radikallerden koruyan antioksidan bileşikler içerir.

Düşük Kalorili, Düşük Şekerli Sodalar

Diyet soda, tam şekerli sodadan sıfır kalorili sodaya geçiş yaparak kalori alımını önemli ölçüde azaltabilir. Ancak, sodayı tamamen bırakmak en sağlıklı seçenek olacaktır.

BİR İÇECEĞİN KILO VERMEYE İYİ GELİP GELMEDİĞİNİ NASIL ANLARSINIZ?

Bir içeceğin kilo verme hedeflerine uygun olup olmadığını değerlendirmek için şu ipuçlarına dikkat edin:

Kalori içeriğini kontrol edin: İçeceğin ne kadar kalori sağladığına dikkat edin ve normal bir öğünden daha fazla kaloriye sahip içeceklerden kaçının.

Eklenen şeker içeriğini izleyin: İlave şekerler bal, agave, şurup ve şeker gibi tatlı içeriklerden gelir ve kalori eklerler.

Toplam beslenmeyi değerlendirin: İçecek diyet lifi, protein ve kalsiyum gibi besinler sunuyorsa, gününüze değerli bir katkı olabilir.