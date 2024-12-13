Yayınlanma: 13.12.2024 - 23:41

Güncelleme: 14.12.2024 - 11:01

Petlas Yönetim Kurulu Üyesi Abdulkadir Özcan'ın, Türk Hava Yolları uçağında kabin memurlarıyla yaşadığı tartışmanın ardından kim olduğu yurttaşlar tarafından merak konusu oldu. Peki, Petlas Yönetim Kurulu Üyesi Abdulkadir Özcan kimdir? Abdulkadir Özcan kaç yaşında, nereli? İşte, ayrıntılar...

ABDULKADİR ÖZCAN KİMDİR?

İş hayatına 1955 yılında başlayan Baba Abdulkadir Özcan, 1970 yılında kendi girişimi olan Abdulkadir Özcan Otomotiv Lastik A.Ş.'yi (AKO Grup) kurdu. 1986 yılında AKO büyümeye başladı ve ilk şubesi Mersin’de açıldı. AKO Grup, 1995 yılına gelindiğinde Türkiye’de ilk defa iş makinesi lastiklerine soğuk kaplama yapan şirket oldu. Türkiye’nin ilk yerli lastik üreticisi Petlas 2005 yılı Nisan ayında Abdulkadir Özcan yönetimindeki AKO Grup tarafından satın alındı. Baba Özcan, 2008 yılnda hayatını kaybetti. Baba Abdulkadir Özcan'ın kendi adını taşıyan bir oğlu vardır.

ABDÜLKADİR ÖZCAN OLAYI NEDİR?

Türk Hava Yolları'nın Dubai'den İstanbul'a giden uçağında Business Class'ta oturan Petlas Yönetim Kurulu Üyesi Abdulkadir Özcan, olay çıkardı. Alkollü olan Özcan, diğer yolcuları rahatsız etmeye başlayınca kabin ekibi daha fazla alkol servis etmeme kararı aldı.

Özcan'ın rahatsızlık vermeye devam etmesi üzerine yanındaki yolcu yer değiştirmek istedi. Bu duruma sinirlenen Özcan, uçakta olay çıkararak yer değiştirmek isteyen yolcuyu ve kabin ekibini tehdit etti. Kontrol edilemeyen yönetici, kabin ekibi tarafından kelepçelenerek İstanbul'a iniş yapılana kadar bu şekilde bekletildi. Uçak indikten sonra yolcu, havalimanı polisine teslim edildi.

Yaşanan tartışma anları uçaktaki diğer yolcular tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Görüntülerde Özcan'ın başka bir yolcuya, "Sen benim kim olduğumu biliyor musun. Ben milyar dolarlık adımım, ben Türkiye’yi satın alırım. Gel buraya. Sen kimsin?" diyerek tehditler savurdu

YOLCU KARA LİSTEYE ALINDI

Sosyal medya hesabından olaya dair açıklama yapan Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün, "Bugün gerçekleştirilen Dubai-İstanbul seferimizde alkolün etkisiyle uçuşta taşkınlık çıkaran bir yolcu, kabin ekibimiz ve diğer yolcularımıza sözlü saldırıda bulunmuş, bu nedenle kelepçelenerek etkisiz hale getirilmiştir. Uçuş sonunda kolluk kuvvetlerine teslim edilen yolcu kara listeye alınmıştır" dedi.