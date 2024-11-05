Peyk grubunun solisti İrfan Alış hayatını kaybetti
Alternatif rock grubu Peyk'in vokalisti İrfan Alış hayatını kaybetti. 53 yaşındaki İrfan Alış'ın ölüm haberi Peyk grubunun sosyal medya hesabından duyuruldu.
Türk müziğinin efsane gruplarından Peyk’in kurucu üyesi ve solisti İrfan Alış, 53 yaşında hayatını kaybetti. Acı haberi, Peyk grubu sosyal medya hesabından "İrfanımızı bu sabah kaybettik" notuyla duyurdu. Alış'ın vefatı müzik dünyasında büyük üzüntü yarattı.
Irfanimizi bu sabah kaybettik— Peyk (@peyk_band) November 5, 2024
DUYGUSAL VEDA PAYLAŞIMI
Oyuncu ve Büyük Ev Ablukada grubunun solisti Bartu Küçükçağlayan, Alış’a duygusal bir mesajla veda etti.
Küçükçağlayan, “İrfan abi… Denizden çıkıp bana sarıldın en son seni gördüğümde. “Oh” dedim “abi ne güzel serin ve ıslaksın” diye. Ayak üstü bana Defansif Dizayn’ı övdün yine ve “bunları bizim birbirimize söylememiz gerek" dedin. Ben seninle hep karşılaştım abi, hep konuştun benimle. Senin sesini ilk kez bir şarkıda duyduğum gece öyle mutsuzdum ki yerleri yumrukladım. Bundan sonra yazamayacağın şarkılarda seçeceğin kelimelerin bir kısmını ben emanet alıyorum abi. Buna izin vereceğini biliyorum. Seni kaybetmeyeceğim İrfan abi" sözleriyle Alış’a duyduğu sevgiyi ve hayranlığını dile getirdi.
irfan abi… denizden çıkıp bana sarıldın en son seni gördüğümde. “oh” dedim “abi ne güzel serin ve ıslaksın” ayak üstü bana defansif dizayn’ı övdün yine. “bunları bizim birbirimize söylememiz gerek”dedin “sadece yaptığımuz iyi şeyleri değil kötüleri de söylememiz gerek” dedin.… https://t.co/IBWrkPeA4R— bartu küçükçağlayan (@bartu_k) November 5, 2024
PEYK GRUBU HAKKINDA
Peyk grubunun geçmişi 1991 yılına uzanıyor. İrfan Alış (vokal) ve Serdal Ersoy’un (gitar) İstanbul Üniversitesi kampüsünde tanışmasıyla temelleri atılan grup, sözler ve bestelerle birlikte müzikal yolculuğa başladı. 1995 yılında Ertan Çalışkan (davul) ve Özgür Ulusoy’un (keman, klavye) katılımıyla kadro genişledi. 2006 yılında Barış Tokgöz’ün (bas) gruba katılmasıyla, Peyk bugünkü kadrosunu oluşturdu. Grubun derin sözleri ve özgün tarzı, dinleyicilerinin hafızalarında yer etmeye devam ediyor.
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