'The Cure' müzik grubundan 16 yıl sonra yeni şarkı

İngiliz müzik grubu The Cure, 16 yıl aradan sonra "Alone" adlı yeni şarkısını yayımladı. Şarkı, BBC Radio 6 Music'de dinleyicilerle buluşurken, grup ayrıca 1 Kasım'da "Songs of A Lost World" isimli yeni albümünü çıkarmaya hazırlanıyor.

'The Cure' müzik grubundan 16 yıl sonra yeni şarkı
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AA
Yayınlanma: 26.09.2024 - 17:40

İngiliz "The Cure" müzik grubu, 16 yıl aradan sonra "Alone (Yalnız)" adında bir şarkı yayımladı.

Grubun "Alone" şarkısı sabah saatlerinde BBC Radio 6 Music'de dinleyiciyle buluştu.

The Cure ayrıca 1 Kasım'da "Kayıp Dünyanın Şarkıları" anlamına gelen "Songs of A Lost World" isimli yeni bir albüm yayımlayacağını da duyurdu.

Grup, birkaç gün önce sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yeni bir şarkının yolda olduğunu duyurmuştu.

 


Etiketler: #The Cure

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