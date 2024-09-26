'The Cure' müzik grubundan 16 yıl sonra yeni şarkı
İngiliz müzik grubu The Cure, 16 yıl aradan sonra "Alone" adlı yeni şarkısını yayımladı. Şarkı, BBC Radio 6 Music'de dinleyicilerle buluşurken, grup ayrıca 1 Kasım'da "Songs of A Lost World" isimli yeni albümünü çıkarmaya hazırlanıyor.
İngiliz "The Cure" müzik grubu, 16 yıl aradan sonra "Alone (Yalnız)" adında bir şarkı yayımladı.
Grubun "Alone" şarkısı sabah saatlerinde BBC Radio 6 Music'de dinleyiciyle buluştu.
The Cure ayrıca 1 Kasım'da "Kayıp Dünyanın Şarkıları" anlamına gelen "Songs of A Lost World" isimli yeni bir albüm yayımlayacağını da duyurdu.
Grup, birkaç gün önce sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yeni bir şarkının yolda olduğunu duyurmuştu.
Etiketler: #The Cure
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