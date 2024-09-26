'The Cure' müzik grubundan 16 yıl sonra yeni şarkı

Yayınlanma: 26.09.2024 - 17:40

Güncelleme: 26.09.2024 - 17:40

İngiliz "The Cure" müzik grubu, 16 yıl aradan sonra "Alone (Yalnız)" adında bir şarkı yayımladı.

Grubun "Alone" şarkısı sabah saatlerinde BBC Radio 6 Music'de dinleyiciyle buluştu.

The Cure ayrıca 1 Kasım'da "Kayıp Dünyanın Şarkıları" anlamına gelen "Songs of A Lost World" isimli yeni bir albüm yayımlayacağını da duyurdu.

Grup, birkaç gün önce sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yeni bir şarkının yolda olduğunu duyurmuştu.