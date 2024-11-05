Peyk grubunun solisti İrfan Alış kimdir? İrfan Alış neden öldü?
Alternatif rock grubu Peyk'in vokalisti İrfan Alış hayatını kaybetti. 53 yaşındaki İrfan Alış'ın ölüm haberi Peyk grubunun sosyal medya hesabından duyuruldu. Peki, Peyk grubunun solisti İrfan Alış kimdir? İrfan Alış neden öldü?
Peyk grubunun sevilen solisti ve şarkı yazarı İrfan Alış hayatını kaybetti. Peki, Peyk grubunun solisti İrfan Alış kimdir? İrfan Alış neden öldü?
İRFAN ALIŞ KİMDİR?
İrfan Alış, Türkiye’nin indie rock müzik sahnesinde öne çıkan isimlerinden biri olarak, 1991’de kurulan Peyk grubunun solistliğini yaptı. Şarkılarında toplumsal meselelere değinen Alış, güçlü söz yazarlığı ile dikkat çekti. Müziğin yanı sıra, sosyal dayanışma projelerinde de yer alan sanatçı, özellikle müzisyenlerin telif hakları ve haklarını savunma konusunda aktif bir figürdü. 2024 yılında beyne pıhtı atması sonucu hayatını kaybeden Alış, ardında çok sayıda hayran ve unutulmaz eserler bıraktı?
PEYK GRUBU HAKKINDA
Grubun geçmişi 1991'lere kadar uzanıyor. İrfan Alış (vokal) ve Serdal Ersoy'un (gitar) İstanbul Üniversitesi Kampüsünde tanışmasıyla grubun temelleri atıldı, sözler ve besteler cepte birikirken 1995 yılında Ertan Çalışkan (davul), Özgür Ulusoy (keman,klavye), 2006'da ise Barış Tokgöz'ün (bas) katılımıyla grup bugün de aynı isimlerin yer aldığı kadrosunu oluşturmuş oldu.
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