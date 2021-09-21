Picasso'nun kızı Maya, babasının 9 eserini 'vergi' olarak Fransa'ya bağışladı
Ünlü ressam Picasso'nun kızı Maya Ruiz-Picasso, babasına ait dokuz sanat eserini Fransa'ya bağışladı.
Fransa Maliye Bakanı Bruno Le Maire, pazartesi günü yaptığı açıklamada, daha önce basında çıkan haberleri doğrulayarak, Fransa’ya, Pablo Picasso’nun 9 yeni sanat eserinin teslim edileceğini söyledi.
Sözcü'nün aktardığına göre Le Maire, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Picasso’nun bu yeni eserlerini ağırlamak ülkemiz için bir onur. Her biri kültürel mirasımızı zenginleştirecek ve derinleştirecektir” dedi.
September 20, 2021
'VERGİ ANLAŞMASININ BİR PARÇASI'
BFM TV ve Le Figaro gazetesi daha önce Picasso’nun kızının bağışının, Fransız devletiyle yaptığı vergi anlaşmasının bir parçası olduğunu belirtti.
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