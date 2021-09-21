Picasso'nun kızı Maya, babasının 9 eserini 'vergi' olarak Fransa'ya bağışladı

21 Eylül 2021 Salı, 15:31

Fransa Maliye Bakanı Bruno Le Maire, pazartesi günü yaptığı açıklamada, daha önce basında çıkan haberleri doğrulayarak, Fransa’ya, Pablo Picasso’nun 9 yeni sanat eserinin teslim edileceğini söyledi.

Sözcü'nün aktardığına göre Le Maire, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Picasso’nun bu yeni eserlerini ağırlamak ülkemiz için bir onur. Her biri kültürel mirasımızı zenginleştirecek ve derinleştirecektir” dedi.

'VERGİ ANLAŞMASININ BİR PARÇASI'

BFM TV ve Le Figaro gazetesi daha önce Picasso’nun kızının bağışının, Fransız devletiyle yaptığı vergi anlaşmasının bir parçası olduğunu belirtti.



