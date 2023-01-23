Pilavın lapa olmaması için pişirme tekniği. Tane tane oluyor

Yayınlanma: 23 Ocak 2023 - 21:57

Güncelleme: 23 Ocak 2023 - 21:57

Tane tane pirinç pilavı yapmak için bilmeniz gereken bazı püf noktalar var; Eğer pişirdiğiniz pilav tane tane olmuyor ve lapa oluyorsa kesinlikle bir şeyleri yanlış yapıyorsunuz demektir.

Pirinç pilavı, Türk mutfağındaki yapılışı en kolay pilavdır aslında.

Pilav yaparken pirinç seçimine dikkat etmek gerekmektedir. Pilavın tane tane olması için, pirincin suyunu içine iyice çekmesi gerekiyor.

Pilav yapımı için en uygun pirinç, aşçılara göre baldo pirincidir. Pilav yapmaya başlamadan bir süre önce pirinci sıcak suya yatırmak, nişastasının akmasını kolaylaştırmak pilavınızın lapa olmasını önleyecektir. Bu yüzden pilav yapmadan evvel yarım saat kadar pirincinizi sıcak suda bekletmeniz gerekmektedir. Bir çok aşçı ise bir gece önceden bekletmektedir.

Pirinç pilavının kıvamının güzel olmasının bir diğer sırrı da pirinci bol suyla güzelce yıkamaktır. Sıcak suda beklettiğiniz pirinçleri bir süzgece alıp, akan suyun altında iyice yıkamanız gerekiyor. Böylece kalan nişastası güzelce arınacak ve pilavınızın tel tel olması da kolaylaşmış olacaktır.

Pilav tarifi için malzemeler;

2 su bardağı pilavlık pirinç

2-3 çorba kaşığı tereyağı

3 su bardağı sıcak su (et suyu-tavuk suyu)

Tuz

Pirinç pilavının tarifi;

Pirinci ayıklayın ve bir kase içerisinde yarım saat kadar suda bekletin. Ardından süzgece koyun, nişastası akana kadar 2 -3 kere suyla güzelce yıkayın. Ilık suda ıslatıp 10 dakika kadar bekletin, tekrar bol suyla yıkayıp pirinci yeniden iyice süzün. Pilavın içine ne suyu kullanacaksanız kaynatın ve sıcak kalmasını sağlayın. Tercihen tavuk suyu veya et suyu kullanılabilir.

Tencerede tereyağını eritin ve pirinçleri tencereye ilave edin. Pirinçler cam gibi olup birbirine yapışmayacak hale gelene kadar yeterince kavurun. Sıcak suyu ekleyip tuz atın ve üzeri göz göz olana kadar yüksek ateşte, suyunu çekmeye başlar başlamaz da pilavınızı kısık ateşte pişirin. Suyunu çekince altını kapatın ve 5-10 dakika kadar pilavınızı dinlendirin.

Servis yapmadan önce karıştırın ve tabaklara alın.