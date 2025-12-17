Pınar Altuğ'dan 'yılbaşı' paylaşımına gelen eleştiriye yanıt: 'Ne alaka?'

'Çocuklar Duymasın'daki 'Meltem' karakteriyle tanınan Pınar Altuğ, yakın arkadaşları ile yılbaşı etkinliği düzenledi.

Instagram hesabından arkadaşları ile fotoğraf paylaşan Altuğ'un gönderisi kısa sürede takipçileri tarafından ilgi gördü.

Bu gönderiyi Instagram'da gör Pinar Altug Atacan (@pinaraltug_atacan)'in paylaştığı bir gönderi

"NE ALAKA?"

Altuğ'un yılbaşı gönderisine bir kullanıcı, "Ramazanın gelişini de böyle mutlu bir şekilde kutlasanız" şeklinde yorum yaptı.

Altuğ, söz konusu yoruma sessiz kalmayarak, "Yılbaşıyla ramazan ne alaka?" ifadeleri ile tepki gösterdi.