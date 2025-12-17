Cumhuriyet Gazetesi Logo
17.12.2025 12:59:00
Haber Merkezi
Pınar Altuğ'dan 'yılbaşı' paylaşımına gelen eleştiriye yanıt: 'Ne alaka?'

Oyuncu Pınar Altuğ, yakın arkadaşları ile yılbaşı etkinliğine dair bir paylaşım yaptı. Altuğ, paylaşımına gelen, "Ramazanın gelişini de böyle mutlu bir şekilde kutlasanız" yanıtına tepki gösterdi.

'Çocuklar Duymasın'daki 'Meltem' karakteriyle tanınan Pınar Altuğ, yakın arkadaşları ile yılbaşı etkinliği düzenledi.

Instagram hesabından arkadaşları ile fotoğraf paylaşan Altuğ'un gönderisi kısa sürede takipçileri tarafından ilgi gördü.

 
 
 
 
 
"NE ALAKA?"

Altuğ'un yılbaşı gönderisine bir kullanıcı, "Ramazanın gelişini de böyle mutlu bir şekilde kutlasanız" şeklinde yorum yaptı.

Altuğ, söz konusu yoruma sessiz kalmayarak, "Yılbaşıyla ramazan ne alaka?" ifadeleri ile tepki gösterdi.

