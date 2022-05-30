Kaan Urgancıoğlu Yargı dizisinden ayrıldı mı? Ceylin, Ilgaz savcıyı öldürdü mü?

30 Mayıs 2022 Pazartesi, 13:02

Kanal D'nin sevilen dizisi Yargı dün gece sezon finaline girdi. 34. bölümü ile sezon finaline giren Yargı'nın final sahnesi sosyal medyada gündem oldu. Sahnede, Eren komiserin Pınar Deniz'in canlandırdığı Ceylin karakterine "Bir de bana anlat bakalım nasıl yaptın? Nasıl kıydın? Nasıl öldürdün Ilgaz Kaya’yı?" dediği görülüyor. Bu sahne izleyicilere "Kaan Urgancıoğlu Yargı dizisinden ayrıldı mı?" sorusunu düşündürdü.

KAAN URGANCIOĞLU DİZİDEN AYRILDI MI?

Yargı dizisinin final sahnesinin ardından izleyiciler Kaan Urgancıoğlu'nun diziden ayrılıp ayrılmadığını merak ediyor. Dizinin yapım şirketinden konuyla ilgili henüz bir açıklama gelmedi. Kaan Urgancıoğlu'nun Yargı'dan ayrılıp ayrılmadığı 2. sezonda belli olacak.

YARGI'NIN SEZON FİNALİNDE NELER OLDU?

29 Mayıs Pazar günü yayınlanan Yargı'nın 34. Bölümünde Ceylin ve Ilgaz, tüm sevdiklerinin önünde tekrar evlendi.

Ilgaz, karavanıyla yoldadır. Bu sırada yol kenarında arabasını tamir etmeye çalışan birisi vardır. Yanına gittiğine büyük şaşkınlık yaşar; çünkü, o kişi Ceylin'dir. Birlikte tatil yaptıktan sonra deniz kenarında tüm sevdiklerinin huzurunda evlenirler.

Zafer'in öldürülmesi nedeniyle uzun bir zamandır cezaevinde olan Çınar final bölümünde özgürlüğüne kavuştu. Ceylin'in planı ile yakalanan Yekta'nın kasasından çıkan telefon Çınar'ın aklanmasını sağlayınca özgürlüğüne kavuştu. Onu dışarıda ailesi beklemekteydi. Ilgaz, biraz soğuk davransa da kardeşinin aklanması onu mutlu eder.

Ceylin, sorgu odasındadır. İtiraf için kağıt kalem ister. Bunu duyan Eren merak içindedir. Ceren, kağıda itirafını yazar. Eren, itirafı okur ve Ceylin'e "Ilgaz Kaya’yı nasıl öldürdün?" diye bir soru yöneltir. Ceylin, boş gözlerle ona bakar. Eren ise, şaşkın ve öfkelidir.

YARGI DİZİSİNİN KONUSU NE, KADROSUNDA KİMLER VAR?

Senaryosu Sema Ergenekon tarafından kaleme alınan dizinin yönetmenliğini ise Ali Bilgin üstleniyor. Dizinin başrol oyunculuğunu Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz paylaşıyor. Her Pazar saat 20.00'de Kanal D'de yayınlanıyor.

Bir cinayet vakası ile yolları kesişen Savcı Ilgaz(Kaan Urgancıoğlu) ile Avukat Ceylin'in (Pınar Deniz) hikayesini anlatıyor. İdealist bir savcı olan Ilgaz ile kural tanımayan gözüpek avukat Ceylin, zıt karakterlerin çekimini çekişmeli ilişkisini ele alıyor.

UĞUR POLAT (YEKTA TİLMEN)

Yekta, büyük bir hukuk firması olan Tilmen Hukuk’un kurucusudur. Çalıştığı firmaların bütün kirli geçmişlerini temizlemekle ün salmıştır. Onun için önemli olan sadece paradır. Yeterli para ödendiği takdirde dünyadaki bütün sorunların çözülebileceğine inanmaktadır. Oğlu Engin’le neredeyse doğduğu günden beri süren, kendi memnuniyetsizliği üzerine kurulu çatışmalı bir ilişkisi vardır.

ALİ SEÇKİNER ALICI (ZAFER ERGUVAN)

Zafer Ceylin’in babasıdır. Ceylin en gözde çocuğudur. Balıkçılık yaparak hayatını kazanmaya çalışır. 6 yıl haksız yere suçlanarak hapse girmiş, mesleği olan gemi kaptanlığından ayrılmak zorunda kalmıştır. Bir senedir özgür olan Zafer, içinde mesleğini kaybetmenin verdiği gurur kırıklığı ve öfkeyi kimseye belli etmemeye çalışarak yaşar.

PINAR ÇAĞLAR GENÇTÜRK (AYLİN ERGUVAN YILMAZ)

Aylin, Ceylin’in ablasıdır. Çocukluğundan itibaren diğer kardeşlerine kıyasla Gül’ün daha çok gözdesi olmuştur. Dört yıl önce kaybettiği oğlunun ardından bir türlü toparlanamamış olan Aylin'in Ceylin’le aralarında kendisinin yarattığı çekişmeden kaynaklı gergin bir tansiyon vardır.

UĞUR ASLAN (EREN DUMAN)

Ilgaz’ın en yakın arkadaşıdır. Emniyette cinayet büroda komiserdir. Gözü kara, iyi bir polistir. Mesleğinden ötürü arkadaş ortamı oldukça geniştir. Ağzı iyi laf yapar. Eğlenceli ve komik biri olduğu için de herkes tarafından çok sevilir. Ilgaz’ı kardeşi, Metin’i babası gibi görür. Eşi Esra ve kızları Eylül’e aşkla bağlıdır.

ONUR DURMAZ (ENGİN TİLMEN)

Ceylin’in en yakın arkadaşıdır ve avukattır. Zor zamanlarında hep birbirlerinin yanında oldukları için Ceylin’e güçlü bağlarla bağlı olan Engin, güçlü ve zengin bir avukat olan babası Yekta’nın itirazlarına rağmen sınıf arkadaşı olan Ceylin’inle birlikte çalışır.

ZEYNO ERACAR (GÜL ERGUVAN)

Gül, Ceylin’in annesi ve ev hanımıdır. Her ne kadar pasif bir karakter gibi görünse de aslında göründüğünden daha manipülatör birisidir. İstediklerini yaptırmak için seçtiği yol ise sürekli hastaymış gibi davranmaktır. En büyük çocuğu olan Aylin’le ilişkisi diğer çocuklarına göre daha yakındır.

HÜSEYİN AVNİ DANYAL (METİN KAYA)

Metin, Ilgaz’ın babasıdır. Emniyette cinayet büro amiridir. Dürüstlüğüyle nam salmış, kurallara sonuna kadar bağlı, herkesin saygı duyduğu bir polistir. Bunu büyük oğlu Ilgaz’a da aşılamış ancak sürekli başı belaya giren oğlu Çınar’la hiçbir zaman sevgi dolu bir ilişkisi olamamıştır. Birkaç yıl önce kaybettiği karısının ölümünden onu sorumlu tutmaktadır.

MEHMET YILMAZ AK (PARS SEÇKİN)

Ilgaz ile aynı yerde çalışan bir savcıdır. Ilgaz'ın yeni ayrıldığı nişanlısı Neva^nın abisi olan Pars, Ilgaz ile arasında okul yıllarına dayanan bir rekabete sahiptir. Kız kardeşinden ayrılmış olmasından Ilgaz'a daha çok nefret besler. Hırslı ve kaybetmeye tahamüllü olmayan biridir. Herkesten üstündür, içten içe Ceylin'den hoşlanır.

ARDA ANARAT (ÇINAR KAYA)

Çınar, Ilgaz’ın kardeşidir. Evin sorunlu çocuğu olan Çınar, bir üniversitenin kantininde çalışmaktadır. Geçmişte adam yaralamak ve uyuşturucu satıcılığı suçlarından yargılanmıştır. Bu olaylar ve annesinin kalp krizinden ölümü sebebiyle babası Metin’le aralarında hep sorunlu bir ilişki vardır. Ağabeyi Ilgaz’ın kusursuzluğunu üzerinde hep bir baskı olarak görür. Evde iyi anlaştığı tek kişi kız kardeşi Defne’dir.

ECE YÜKSEL (İNCİ ERGUVAN)

Ceylin'in kardeşi İnci, Üniversite ikinci sınıf öğrencisidir. Mimarlık okuyan İnci küçüklüğünde babasının hapse girmesi ile acılarını biriktirmiş, hayata karşı merakı doyurulması güç bir kızdır. Ablası Ceylin'e çok düşkün olan İnci için ablası rol modeldir.

KAAN URGANCIOĞLU (ILGAZ KAYA)

Dürüstlüğü ile ünlenmiş, kurallara sonuna kadar bağlı idealist bir savcıdır. Kendinin aksine doğanın kuralsızlığna hayran olan Ilgaz gerçek bir doğa sevgisi taşır.Babası Metin'in öğretilerine bağlı kalan Ilgaz, doğrudan şaşmayan bir karaktere sahiptir. Mesleğinde oldukça soğukkanlı ve mesafeliyken ailesine karşı sevgi dolu ve koruyucu bir tutum sergiler. Erkek kardeşi Çınar ile sağlayamadığı kardeşlik bağını kız kardeşi defne ile en saf haliyle yaşar.

PINAR DENİZ (CEYLİN ERGUVAN)

Babası hukuk okurken uğradığı haksızlık sonucu hapse girmesine isyan eden Ceylin, babasının yokluğunda ailesini ayakta tutmaya çalışan bir kadın. Kız kardeşi İnci onun hayatında en çok değer verdiği kişidir. Kural tanımaz ve değerlerine bağlı; doğruları söz konusu olduğunda dik başlı oalan bir avukat. Gerçek adalete giden yolda her şey mubahtır diyen Ceylin için bu yolda yapamayacağı bir şey yok.