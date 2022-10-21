Pembe Top, Pınar Deniz’in elinden havalandı
Meme kanserinde erken tanı farkındalığının sembolü haline gelen Pembe Top, dokuzuncu kez sahaya indi. Anadolu Sağlık Merkezi ve Anadolu Efes Spor Kulübü’nün meme kanserinde erken tanının önemine dikkat çekmek için hayata geçirdiği “Pembe Top Sahada” projesinin bu yılki gönüllü destekçisi Pınar Deniz, 21 Ekim’deki Anadolu Efes – ALBA Berlin karşılaşmasını Pembe Top ile yaptığı hava atışıyla başlattı.
Dünyada her yıl yaklaşık 2 milyon 300 bin kadına meme kanseri tanısı konuyor ve meme kanseri her 8 kadından birini etkiliyor. Meme kanseri, Türkiye’de kadınlarda en sık görülen kanser türü olarak biliniyor.
Pembe Top, tüm dünyada “Meme Kanseri Farkındalık Ayı” olarak anılan ekim ayında dokuzuncu kez sahadaydı. Projenin bu yılki gönüllü destekçisi başarılı oyuncu Pınar Deniz, 21 Ekim tarihinde Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynanan Anadolu Efes - ALBA Berlin karşılaşmasını Pembe Top ile yaptığı hava atışıyla başlatarak meme kanserinde erken tanı farkındalığını yükseltti.
"HAVA ATIŞINI TÜM KADINLAR ADINA YAPTIM"
Meme kanserinde erken tanı farkındalığının yaygınlaştırılmasına katkı sağlamaktan mutluluk duyduğunu söyleyen Pınar Deniz, “Her 8 kadından birini etkileyen meme kanserinde erken tanının hayat kurtardığı gerçeğini tüm kadınlara hatırlatabilmek ve en önemlisi bu farkındalığı yükseltebilmek için Pembe Top hava atışını gerçekleştirdim. Tribünlerden, ekranları başından beni duyan tüm kadınları bu farkındalık çağrısına katılmaya davet ediyorum” dedi.
Pınar Deniz, özellikle 40 yaşından sonra yılda bir kez doktor kontrolünün önemini hatırlattı.
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