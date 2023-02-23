Pınar Deniz kimdir, kaç yaşında, nereli? Pınar Deniz hangi film ve dizilerde oynadı?

Yayınlanma: 23 Şubat 2023 - 16:20

Güncelleme: 23 Şubat 2023 - 16:20

Kırmızı Oda, Aşk 101, Yargı gibi dizilerle ekranlara gelen Pınar Deniz’in hayatı son zamanlarda en çok merak edilen oyuncular arasında. Kanal D’nin yeni dizisi Yargı’da oyunculuğunu konuşturan Pınar Deniz kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Yargı dizisi Ceylin’in hayatına dair merak edilenler...

PINAR DENİZ KİMDİR?

4 Kasım 1993 tarihinde Adana’da dünyaya gelen Pınar Deniz, aslen Mardinli ve Arap kökenlidir. 2 yaşından itibaren İstanbul, Tarabya'da büyüdü. Deniz'in açıklamasına göre ilkokula kadar Türkçe konuşmayı bilmiyordu ve sadece Arapça konuşabiliyordu. Bu nedenden ötürü arkadaşları arasında dışlanmamak için Arapça konuşmaya çekindiğini ve utandığını belirtmişti.

Pınar Deniz, İstanbul Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık bölümünden mezun oldu. İlk oyunculuk deneyimini 2014 yılında Star TV'de yayımlanan Sil Baştan adlı dizide Evrim karakterini canlandırarak yaşadı. Şarkıcı Murat Dalkılıç'ın Yani adlı şarkısının klibinde oynadı. 2016-2018 yılları arasında Kanal D'de yayımlanan Vatanım Sensin adlı dizide Yıldız karakterini canlandırdı.

Pınar Deniz, 2018 yılında FOX'ta yayımlanan, başrolünü Berk Cankat'la paylaştığı Bir Deli Rüzgar dizisinde Gökçe karakterini canlandırdı. Netflix'te yayımlanan Aşk 101 dizisinde Burcu karakterini canlandırdı.

Pınar Deniz günümüzde, 2021 yılında Kanal D'de yayımlanmaya başlayan Yargı dizisinde Aşk 101'de birlikte rol aldığı Kaan Urgancıoğlu ile başrolleri paylaşmakta ve "Ceylin Erguvan" karakterini canlandırmaktadır.

PINAR DENİZ ÖZEL HAYATI

Deniz, Türk oyuncu Kaan Turgut ile 2015'de bir ilişkiye başladı. 2017'de çift evleneceklerini duyurdu, ancak 2017 Kasım ayında ayrıldı. Şubat 2022'de Yiğit Kirazcı ile ilişkisini sonlandırdı. Bu ilişkiyi sonlandırdıktan sonra 2022'de Türk oyuncu Kaan Yıldırım ile ilişkiye başladı.

PINAR DENİZ DİZİLERİ

2014 - Sil Baştan

2015 - Beyaz Yalan

2016 - Vatanım Sensin

2018 - Bir Deli Rüzgar

2020 - Menajerimi Ara

2021 - Kırmızı Oda

2021 - Yargı

PINAR DENİZ FİLMLERİ

2017 - Kardeşim Benim 2

2020 - İnsanlar İkiye Ayrılır

2023 - Karanlık Gece

PINAR DENİZ ÖDÜLLERİ

İKÜ 1. Kariyer Onursal Ödülleri - Yılın En Başarılı Çıkış Yapan Kadın Oyuncusu

11. İMK Sosyal Medya Ödülleri - En İyi Kadın Oyuncu

12. Engelsiz Yaşam Vakfı Ödülleri - Yılın En İyi Kadın Oyuncusu

9. TURKMSIC Ödülleri - Pandeminin En İyi Dizi Çifti (Pınar & Kaan)

20. YTÜ Yılın Yıldızları Ödülleri - En Beğenilen Kadın Sinema Oyuncusu

1. Uluslararası Kristal Ödülleri - En İyi Dizi Çifti (Pınar & Kaan)

2. Uluslararası Zirve Ödülleri - Yılın En İyi Kadın Oyuncusu

İKÜ 4. Kariyer Onursal Ödülleri - Yılın En Beğenilen Dizi Çifti (Pınar & Kaan)

IEEE ODTÜ Sosyal Medya Ödülleri - En Başarılı Kadın Oyuncu

4. Yeditepe Üniversitesi Women in Business Kulübü - Dünya Emekçi Kadınlar Günü Ödülleri - En İyi Kadın Oyuncu

16. GSÜ EN Ödülleri - En İyi Kadın Dizi / Film Oyuncusu

13. Quality Of Magazine Dergisi Ödülleri - En Quality Kadın Oyuncu

Face To Fast Ödülleri - Yılın En İyi Dizi Çifti (Pınar & Kaan)

8. Elle Stil Ödülleri - Yılın Stil Sahibi Kadın Oyuncusu

Güzel Awards - Yılın Oyuncusu

Uluslararası İzmir Film Festivali 4. Altın Artemis Ödülleri - Film Dalında En İyi Kadın Oyuncu

1. Mevcut Bilgi Ödülleri - En İyi Kadın Oyuncu Jüri Ödülü

MGD 26. Altın Objektif Ödülleri - Yılın En İyi Kadın Dizi Oyuncusu

48. Altın Kelebek Ödülleri - En İyi Kadın Oyuncu

İstanbul Üniversitesi 8. Altın 61 Ödülleri - Yılın En İyi Kadın Oyuncusu

13. Engelsiz Yaşam Vakfı Ödülleri - Yılın En İyi Kadın Oyuncusu



