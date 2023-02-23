Pınar Deniz kimdir, kaç yaşında, nereli? Pınar Deniz hangi film ve dizilerde oynadı?
Yargı dizisiyle adından söz ettiren Pınar Deniz, oyunculuğu ile son zamanlarda gündemde. Ünlü oyuncu Kaan Yıldırım ile bir süredir birlikte olan Pınar Deniz'in kim olduğu yurttaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, Pınar Deniz kimdir, kaç yaşında, nereli? Pınar Deniz hangi film ve dizilerde oynadı?
Kırmızı Oda, Aşk 101, Yargı gibi dizilerle ekranlara gelen Pınar Deniz’in hayatı son zamanlarda en çok merak edilen oyuncular arasında. Kanal D’nin yeni dizisi Yargı’da oyunculuğunu konuşturan Pınar Deniz kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Yargı dizisi Ceylin’in hayatına dair merak edilenler...
PINAR DENİZ KİMDİR?
4 Kasım 1993 tarihinde Adana’da dünyaya gelen Pınar Deniz, aslen Mardinli ve Arap kökenlidir. 2 yaşından itibaren İstanbul, Tarabya'da büyüdü. Deniz'in açıklamasına göre ilkokula kadar Türkçe konuşmayı bilmiyordu ve sadece Arapça konuşabiliyordu. Bu nedenden ötürü arkadaşları arasında dışlanmamak için Arapça konuşmaya çekindiğini ve utandığını belirtmişti.
Pınar Deniz, İstanbul Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık bölümünden mezun oldu. İlk oyunculuk deneyimini 2014 yılında Star TV'de yayımlanan Sil Baştan adlı dizide Evrim karakterini canlandırarak yaşadı. Şarkıcı Murat Dalkılıç'ın Yani adlı şarkısının klibinde oynadı. 2016-2018 yılları arasında Kanal D'de yayımlanan Vatanım Sensin adlı dizide Yıldız karakterini canlandırdı.
Pınar Deniz, 2018 yılında FOX'ta yayımlanan, başrolünü Berk Cankat'la paylaştığı Bir Deli Rüzgar dizisinde Gökçe karakterini canlandırdı. Netflix'te yayımlanan Aşk 101 dizisinde Burcu karakterini canlandırdı.
Pınar Deniz günümüzde, 2021 yılında Kanal D'de yayımlanmaya başlayan Yargı dizisinde Aşk 101'de birlikte rol aldığı Kaan Urgancıoğlu ile başrolleri paylaşmakta ve "Ceylin Erguvan" karakterini canlandırmaktadır.
PINAR DENİZ ÖZEL HAYATI
Deniz, Türk oyuncu Kaan Turgut ile 2015'de bir ilişkiye başladı. 2017'de çift evleneceklerini duyurdu, ancak 2017 Kasım ayında ayrıldı. Şubat 2022'de Yiğit Kirazcı ile ilişkisini sonlandırdı. Bu ilişkiyi sonlandırdıktan sonra 2022'de Türk oyuncu Kaan Yıldırım ile ilişkiye başladı.
PINAR DENİZ DİZİLERİ
2014 - Sil Baştan
2015 - Beyaz Yalan
2016 - Vatanım Sensin
2018 - Bir Deli Rüzgar
2020 - Menajerimi Ara
2021 - Kırmızı Oda
2021 - Yargı
PINAR DENİZ FİLMLERİ
2017 - Kardeşim Benim 2
2020 - İnsanlar İkiye Ayrılır
2023 - Karanlık Gece
PINAR DENİZ ÖDÜLLERİ
İKÜ 1. Kariyer Onursal Ödülleri - Yılın En Başarılı Çıkış Yapan Kadın Oyuncusu
11. İMK Sosyal Medya Ödülleri - En İyi Kadın Oyuncu
12. Engelsiz Yaşam Vakfı Ödülleri - Yılın En İyi Kadın Oyuncusu
9. TURKMSIC Ödülleri - Pandeminin En İyi Dizi Çifti (Pınar & Kaan)
20. YTÜ Yılın Yıldızları Ödülleri - En Beğenilen Kadın Sinema Oyuncusu
1. Uluslararası Kristal Ödülleri - En İyi Dizi Çifti (Pınar & Kaan)
2. Uluslararası Zirve Ödülleri - Yılın En İyi Kadın Oyuncusu
İKÜ 4. Kariyer Onursal Ödülleri - Yılın En Beğenilen Dizi Çifti (Pınar & Kaan)
IEEE ODTÜ Sosyal Medya Ödülleri - En Başarılı Kadın Oyuncu
4. Yeditepe Üniversitesi Women in Business Kulübü - Dünya Emekçi Kadınlar Günü Ödülleri - En İyi Kadın Oyuncu
16. GSÜ EN Ödülleri - En İyi Kadın Dizi / Film Oyuncusu
13. Quality Of Magazine Dergisi Ödülleri - En Quality Kadın Oyuncu
Face To Fast Ödülleri - Yılın En İyi Dizi Çifti (Pınar & Kaan)
8. Elle Stil Ödülleri - Yılın Stil Sahibi Kadın Oyuncusu
Güzel Awards - Yılın Oyuncusu
Uluslararası İzmir Film Festivali 4. Altın Artemis Ödülleri - Film Dalında En İyi Kadın Oyuncu
1. Mevcut Bilgi Ödülleri - En İyi Kadın Oyuncu Jüri Ödülü
MGD 26. Altın Objektif Ödülleri - Yılın En İyi Kadın Dizi Oyuncusu
48. Altın Kelebek Ödülleri - En İyi Kadın Oyuncu
İstanbul Üniversitesi 8. Altın 61 Ödülleri - Yılın En İyi Kadın Oyuncusu
13. Engelsiz Yaşam Vakfı Ödülleri - Yılın En İyi Kadın Oyuncusu
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