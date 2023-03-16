Pınar Deniz yapılan yardımları sordu: 'Toplanan paralar nerede?'
Oyuncu Pınar Deniz, Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerin ardından depremzedeler için toplanan bağışların nereye gittiğini sordu.
Türkiye Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından, Şanlıurfa ve Adıyaman'daki sel felaketiyle sarsıldı. Yaşanan sel felaketinde 15 kişi hayatını kaybetti.
Ünlü oyuncu Pınar Deniz, deprem bölgesi Adıyaman ve Şanlıurfa’daki sel görüntülerini paylaştı.
ATV, Fox TV, Kanal D, Kanal 7, Show TV, Star TV, TRT 1 ve TV8'in ‘Türkiye Tek Yürek’ başlığıyla ortak canlı yayında yapılan kampanyada toplanan bağışları hatırlatan Deniz, "Toplanan paralar nerede?" dedi.
"BIKTIM ARTIK"
Pınar Deniz sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı:
"Biz neden sürekli ölüyoruz? Toplanan paralar nerede? Biz neden o gecenin ortağı olduk? Bıktım artık gerçekten..."
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